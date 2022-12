Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos), Northvolt-Geschäftsführer Christofer Haux und Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter (CDU, von links) vor der Tagung des Wirtschaftsausschusses: Der schwedische Konzern Northvolt hat angekündigt, 2023 so schnell wie möglich eine endgültige Entscheidung über eine Ansiedlung im Kreis Dithmarschen zu treffen.

Woran könnte die Ansiedlung des schwedischen Batteriezellen-Produzenten Northvolt in Heide auf den letzten Metern scheitern? Am Mittwoch wiesen Firmenvertreter im Wirtschaftsschuss des Landtags auf Hürden hin. Öko-Strom sei in Dithmarschen reichlich vorhanden. Doch der sei bisher viel zu teuer.

