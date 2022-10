﻿So soll das „Bordesholmer Haus“ in Schleswig-Holstein gerettet werden

Der Bordesholmer Fotograf Klaus Müller reiste überall in Schleswig-Holstein umher und lichtete alte Bauernhäuser vom Typ „Bordesholmer Haus“ ab. Dieses Haus steht in Willenscharen im Kreis Steinburg. Es wurde 1676 erbaut und diente als Räucherkate. Heute wohnt der Altbauer in der Kate. In der Klööndör, eine auf halber Höhe aufgeklappte Klapptür, steht seine Tochter Susanne Brammann, Bäuerin und Pferdewirtin.

Molfsee/Kiel. Es lebe die Vergangenheit! Mit einem einzigartigen Projekt soll jetzt eine alte schleswig-holsteinische Bauernhausform eine Wiedergeburt erleben. Das sogenannte „Bordesholmer Haus“, von dem es im Norden nur noch rund 100 Exemplare gibt, soll als Vorbild für modernes Bauen dienen. Am Dienstag wurde der Startschuss für das Projekt gegeben. Natürlich im Freilichtmuseum in Molfsee, wo schon vor Jahrzehnten eines der alten Häuser aus dem Jahr 1817 wiederaufgebaut wurde.

Wer das Bordesholmer Haus sieht, wundert sich vielleicht. So ein Gebäude soll sich für die Zukunft eignen? Früher lebten in dem reetgedeckten Bauernhaus mehrere Generationen zusammen mit Kühen, Pferden und Schweinen sowie den Erntevorräten unter einem Dach. Das Gebäude ist riesig, schwer zu heizen und hat eine so gigantische Dachfläche, dass sie bei Versicherungsmaklern für Schnappatmung sorgt. Und doch hat das Haus auch unglaubliches Potenzial.

„Das Bordesholmer Haus ist mit natürlichen Materialien gebaut und besticht mit Einfachheit, Klarheit und Bescheidenheit“, sagt Projektleiter Manfred Christiansen (CDU), stellvertretender Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde und Bürgermeister der Gemeinde Sören. Schon 2020 schob er das „Rettungs-Projekt“ an. Gewann den Kreis und etliche Sponsoren als Unterstützer dazu und holte die Fachhochschule Kiel mit ins Boot.

FH Kiel entwickelte drei Nutzungskonzepte

Die Studierenden aus dem Fachbereich Bauwesen erkannten ebenfalls das Potenzial. Sie entwickelten für das Bordesholmer Haus nun exemplarisch drei Nutzungskonzepte – als Markthalle, als Begegnungshaus sowie als nachhaltiges Tagungs- und Veranstaltungszentrum.

Regionale Baukultur neu denken Alte Werte neu entdecken: Zum Auftakt des Projekts „Bordesholmer Haus“ hat das Amt Bordesholm eine Hochglanzbroschüre zum Thema herausgegeben. Auf 55 Seiten werden unter anderem die Geschichte des Bauernhauses sowie die drei Nutzungskonzepte der Studierenden der Kieler Fachhochschule vorgestellt. Das „Bordesholmer Haus“ entstand im 16. Jahrhundert und ist in weiten Teilen Schleswig-Holsteins vertreten. Die Initiatoren des Projekts hoffen, dass sich vor allem Gemeinden, Architekten, Bauherren und Planer inspirieren lassen und die Architektur unserer Vorfahren in neue Bau- und Nutzungskonzepte überführen. Denkbar sei dies auch für andere typisch schleswig-holsteinische Hausformen wie dem Haubarg auf Eiderstedt, dem Dreiseithof in Angeln oder dem Gulfhaus in der Marsch. Interessierte erhalten die Broschüre kostenlos beim Amt Bordesholm.

Christiansen und seine Mitstreiter hoffen, dass sich jetzt möglichst viele Dörfer und Gemeinden inspirieren lassen und diesem Bauernhaustyp eine „Transformation ins digitale Zeitalter“ ermöglichen. Entweder, indem neue Häuser nach altem Vorbild gebaut oder schon bestehende Gebäude geschickt umgebaut werden.

Ins Schwärmen gerät an diesem Tag auch Klaus Müller (81) aus Bordesholm. Monatelang ist der Fotograf durch Schleswig-Holstein gereist und hat etliche der noch bewohnten Bauernhäuser vom Typ Bordesholmer Haus abgelichtet und seine Bilder bereits in mehreren Ausstellungen gezeigt. „Das Haus ist anheimelnd, hat Charme und eine große Portion Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein“, sagt er. „Ohne zu zögern, würde ich dort einziehen.“

Kreispräsidentin Juliane Rumpf: „Wunderbare Architektur“

So ein Haus, so sagt Klaus Müller, sei sehr stark emotional bestimmt. „Man fühlt sich automatisch mit der Vergangenheit und den Vorfahren verbunden.“ Kreispräsidentin Juliane Rumpf (CDU) spricht von einem „großen Schatz“ und einer „wunderbaren Architektur“. Nun gelte es, die alte Architektur in ein neues Baunutzungskonzept zu überführen.

Etliche Ideen seien da möglich, so Prof. Brigitte Wotha von der FH Kiel. Sie reichen von Co-Working-Spaces und Ateliers über Seminarräume und eine Markthalle bis hin zu E-Ladestationen und Anbauten in Form von Tiny-Houses drumherum. „Ich finde die Architektur klasse“, sagt die Stadt- und Regionalentwicklerin, die das Studenten-Projekt betreut hat. „Das Bordesholmer Haus ist ein tolles Identifikationssymbol.“

Klaus und Margret Elwardt sanierten ein „Bordesholmer Haus“

Vorsichtig als „tolle Vision“ bezeichnet dagegen Klaus Elwardt aus Bordesholm das Projekt. Der 66-jährige Bauunternehmer hat 1989 zusammen mit seiner Frau Margret (66) – einer Bautechnikerin – aus Liebhaberei ein verfallenes Bordesholmer Haus aus dem Jahr 1771 im Ort gekauft. „Drei Jahre lang haben wir es saniert“, erzählt er. „Kein Stein, kein Balken blieb dabei auf dem anderen. Das komplette Haus haben wir abgebaut, saniert und wieder aufgebaut.“

Lieben die historische Bauweise des Bordesholmer Hauses: Margret und Klaus Elwardt kauften 1989 ein altes Bauernhaus in Bordesholm und sanierten es. © Quelle: Ulf Dahl

Unter dem Namen „Poggenkrog“ diente das Gebäude als Restaurant, später als Dentallabor und Sattlerei, bis es 2019 aufgrund eines technischen Defekts komplett abbrannte. Der Traum von Ehepaar Elwardt zerplatzte.

Der selbstständige Zimmermeister und ehemalige Geschäftsführer des THW Kiel ist aber nach wie vor fasziniert von dem Gebäudetyp. Vor allem von dem massiven Holzständerwerk, das eine flexible Nutzung möglich macht. Das Projekt sei lobenswert, betont Klaus Elwardt. „Man kann alles machen“, sagt er mit Blick auf die drei studentischen Nutzungskonzepte. „Aber einem muss klar sein: Das kostet viel, viel Geld.“ Doch die Rettung und moderne Weiterentwicklung des Bordesholmer Hauses in Schleswig-Holstein sei jeden Euro wert.