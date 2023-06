﻿„Gefühlt ist es jetzt eng“: Trockenheit in SH bereitet Landwirten Sorgen

Kiel. Nach vier Wochen ohne ergiebigen Regen wächst unter Bauern und Gartenbesitzern in Schleswig-Holstein die Sorge vor den Folgen der Trockenheit. Schon jetzt befürchtet die Landwirtschaftskammer Ertragseinbußen auf sandigen, leichten Geest-Böden. Vor allem Weizen, Gerste, Hafer oder Ackerbohnen brauchten dringend Regen. Doch der ist nicht in Sicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir gehen in die zehnte Woche mit einer stabilen Hochdrucklage“, sagt der Kieler Diplom-Meteorologe Sebastian Wache. Zwar werde es in der kommenden Woche vereinzelte Wolkenfelder geben, auf keinen Fall aber Niederschlag: „Es sieht aktuell nicht so aus, dass wir aus der Hochdrucklage rauskommen.“ Derartige ungewöhnlich lange, beständige Trockenphasen, so der Wetterexperte, seien schon vor Jahren prognostiziert worden und müssten als Fingerzeig in Richtung Klimawandel gesehen werden.

Zu trocken für Landwirte in SH: „Es fehlt das Wasser für das große Finale“

„Auf sandigen, leichten Böden sollte es gerne jetzt spürbar regnen“, sagt Isa-Maria Kuhn, Sprecherin der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer, mit Blick auf mögliche Ertragseinbußen bei den Landwirten. Christopher Steffen vom gleichnamigen Hof vor den Toren Kiels ist einer von ihnen. „Gefühlt ist es jetzt eng“, sagt er in Bezug auf seine Gerstenernte. „Wenn es jetzt noch zwei Wochen lang nicht regnet, wird es noch enger.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sind die Bestände üppig. Der gute Herbst habe viele Halme aus dem Boden sprießen lassen. Doch dadurch bestehe nun die Gefahr, dass sich zu viele Halme zu wenig Wasser teilen müssten. Nur kümmerlich ausgebildete Körner, sogenanntes Schmachtkorn, wäre die Folge. „Es fehlt das Wasser für das große Finale“, sagt Steffen. Eigentlich habe er im vergangenen Mai auf 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter für seine Ernte gehofft. „Es hat aber nicht mal für 20 gereicht.“

Trockenheit in Schleswig-Holstein: Im Mai nur die Hälfte des üblichen Regens

Laut Meteorologe Wache war der Mai in ganz Schleswig-Holstein deutlich zu trocken. Im gesamten Landesgebiet fiel im vergangenen Monat lediglich die Hälfte des üblichen Niederschlages. Im Südosten des Landes seien es sogar nur 30 Prozent gewesen.

Die Trockenheit zeigt sich an verschiedenen Stellen: So wurde am Wochenende im Wasserwerk Bornhöved, das auch Teile des Kreises Plön versorgt, ein so starker Wasserverbrauch registriert, dass die Behörden per Warn-App und mithilfe der Feuerwehr die Bevölkerung zum Wassersparen aufforderten. Eine weitere Folge der Trockenheit: Auch die Waldbrandgefahr steigt.

Noch sei diese in Schleswig-Holstein aber nicht allzu groß, sagt Landesbrandmeister Frank Homrich. „Durch den feuchten Winter haben wir noch einen Puffer.“ Zudem sei der schleswig-holsteinische Mischwald weniger anfällig für Brände als die reinen Nadelwälder in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Bleibe es aber weiter trocken, und komme noch Wind hinzu, steige auch hierzulande die Waldbrandgefahr, so Homrich.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ordnet diese auf seinem Index für fast ganz Schleswig-Holstein derzeit in der Kategorie drei ein. In weiten Teilen Brandenburgs gilt mit Kategorie vier bereits jetzt die zweithöchste Gefahrenstufe. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung für die Region rund um die Müritz sogar schon Warnstufe fünf ausgesprochen.

KN