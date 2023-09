﻿Bauern-Demo in Kiel: Irrfahrt, Sirenen und viele Gespräche

Kiel. Im Hotel Atlantic geht es bei der Agrarministerkonferenz in Kiel seit Mittwoch um Themen wie die EU-Agrarpolitik und den Erhalt der Milcherzeugung in Deutschland. Für Claus Behrend kommt das alles zu spät. Der Landwirt will seinen Milchviehbetrieb Ende des Jahres endgültig schließen. „Durch die eingebrochenen Milchpreise habe ich jeden Monat 40 000 Euro weniger“, sagt der 75-Jährige. „Die Kosten steigen, das kann ich nicht mehr stemmen.“

Behrend hatte aus Wittstock in Brandenburg wohl die weiteste Anreise zum Bauern-Protest in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt, der am Donnerstag am Schlüsbeker Moor mit rund 250 Traktoren startete. Das Ziel der Landwirte: Gehör für ihre Probleme in der Politik finden. „Doch da habe ich leider nur wenig Hoffnungen“, sagte Arne Albert (36), der einen Ackerbaubetrieb in Teschendorf (Ostholstein) führt.

Der Trecker-Konvoi, der von dem Verein Land schafft Verbindung (LSV) organisiert wurde, zog zum Umweltministerium. Eine Delegation gab dort einen Brandbrief an einen Abteilungsleiter des Ministeriums ab. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) war nicht zu finden. Er sprach zeitgleich im Landtag zum Thema Nationalpark Ostsee. „Der Minister hat die Landwirte aber zum Gespräch eingeladen“, erklärte Ministeriumssprecher Matthias Kissing. „Ein Termin muss noch gefunden werden.“

Scharfe Kritik auch vom Bauernverband

Bei der stationären Demonstration des Bauernverbandes auf dem Kieler Bahnhofsvorplatz machten rund 1000 Personen lautstark auf die Probleme der Bauern aufmerksam. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sprach am Vormittag mit ihnen. „Dabei ging es vor allem um die Themen Umbau der Tierhaltung und deren Finanzierung sowie die Kürzungen bei den Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe einer Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, die für Schleswig-Holstein von besonderer Bedeutung sind“, sagte Schwarz. Diese Schwerpunkte sollen am Freitag bei der Konferenz der Agrarminister in Kiel intensiv diskutiert werden.

Scharf in der Kritik der Landwirte stand der grüne Bundesagrarminister Cem Özdemir. Dieser setze auf „Ordnungsrecht“, sagte der Präsident des schleswig-holsteinischen Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, bei der Kundgebung vor dem Tagungshotel. So aber löse man keine Krisen, schaffe nicht mehr Tierwohl und sichere auch keine heimische Lebensmittelproduktion. Wenn Özdemir so weitermache, kämen die landwirtschaftlichen Produkte bald woanders her – und zwar mit sozialen und ökologischen Standards.

Cem Özdemir warb für breite Unterstützung beim Wandel zu mehr Tierschutz

Minister Özdemir hatte vor dem Treffen für breite Unterstützung beim Wandel zu mehr Tierschutz in den Ställen geworben. „Mit der Weiterentwicklung der Tierhaltung wollen wir das Höfesterben beenden und dafür sorgen, dass „Made in Germany“ auch künftig für gutes Fleisch aus Deutschland steht“, sagte der Grünen-Politiker. „Das ist ein Kraftakt, der uns nur gemeinsam gelingen kann.“

Sirenen in Kiel: Bauern sorgten für Verwirrung

Während ihres Konvois machten die Bauern zum Teil kräftig Krach, hupten und ließen Sirenen aufheulen. Das sorgte bei einigen Menschen in Kiel für Irritation. Verwirrt waren aber auch einige Landwirte, die beim Übergang von der Bundesstraße 404 auf die B 76 versehentlich geradeaus auf die Alte Lübecker Chausse fuhren. „Die konnten wir aber sehr schnell wieder auf die richtige Route leiten“, sagte Polizeisprecher Matthias Arends, der einen ruhigen Verlauf der Demo feststellte. Es habe lediglich einen kleineren Auffahrunfall Ecke Bahnhofstraße von nicht am Konvoi beteiligten Pkw gegeben.

Am Exerzierplatz, auf dem die Bauern ihre Agrarfahrzeuge schließlich parkten, kamen noch 164 Trecker an. Angemeldet waren 500. „Viele von uns müssen arbeiten“, sagte LSV-Vorsitzende Uta von Schmidt-Kühl aus Wasbek, die sich mit dem Verlauf der Demo dennoch zufrieden zeigte.

Parallel zur Bauern-Demo protestierten Berufsfischer auf 30 vollbesetzten Kuttern auf der Innenförde, inklusive lautem Schiffshorn-Konzert. Ihr Widerstand richtete sich gegen neue EU-Richtlinien, Fangquoten, verkleinerte Befischungsflächen sowie die schwarz-grünen Pläne für einen Nationalpark Ostsee.

Ärger wegen Fahnen der Landvolkbewegung

Für Ärger sorgten Fahnen der Landvolkbewegung, die an einigen Fahrzeugen wehten. „Das waren Dutzende, doch diese Symbolik hat auf Demonstrationen nichts verloren“, erklärte der agrarpolitische Sprecher der SSW-Landtagsfraktion, Christian Dirschauer. Bei der schwarzen Fahne mit weißem Pflug und rotem Schwert handele es sich keineswegs nur um ein Symbol des Bauernprotests. „Sie ist das Symbol einer Bewegung, deren völkisch- nationalistisches, antiparlamentarisches und antisemitisches Gedankengut und Handeln als einstiger Wegbereiter für den Erfolg der NSDAP gilt. „Bei faschistischer Symbolik hört der Spaß auf“, sagte Dirschauer. Verboten ist diese Fahne laut Polizei nicht.

KN