﻿Bauern fahren Spitzenernte in Schleswig-Holstein ein

Die Bauern in Schleswig-Holstein sprechen von einer hervorragenden Ernte 2022. Die Erträge über alle Feldfrüchte hinweg fallen nach Schätzungen höher aus als in den vergangenen Jahren. Gerste übertrifft mit 93 Doppelzentnern pro Hektar sogar den Weizen (92,2). Eine Wiederkehr erlebt der Raps mit einem Zuwachs von 43 Prozent.

Die meisten Feldfrüchte sind in Schleswig-Holstein eingefahren. Bei den Ackerbohnen läuft die Ernte derzeit noch auf Hochtouren, wie etwa hier auf dem Gut Rosenkrantz in Schinkel.

Rendsburg/Schinkel. Die Bauern in Schleswig-Holstein fahren in diesem Jahr eine gute Ernte ein. Nach Angaben des Statistikamtes Nord vom Donnerstag ist mit 2,6 Millionen Tonnen Getreide zu rechnen. Dies sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Körnermais ist in dieser Menge nicht enthalten. Auch für Raps bahnt sich ein überdurchschnittliches Jahr an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und möglicher Nahrungsmittelknappheit bin ich froh, dass wir in Schleswig-Holstein auf eine gute Erntebilanz in diesem Jahr blicken können“, erklärte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) in Schinkel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). „Auch wenn sich Schleswig-Holstein aktuell klimatisch als Gunstregion erweist, machen auch unseren Landwirtinnen und Landwirten Wetterextreme wie Starkregen, Hagel und Hitze zu schaffen.“ Der Klimawandel komme auf den Äckern an.

Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, sagte: „Die Dünger- und Dieselkosten sind explodiert, die Unsicherheit ist groß, sodass wir schlecht abschätzen können, wie es nun weitergeht.“ Auf die Verbraucherpreise für Lebensmittel habe die gute Ernte in Schleswig-Holstein wegen dieser hohen Kosten kaum Auswirkungen, zudem müssten sich die Betriebe am Weltmarkt orientieren, hieß es.