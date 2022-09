﻿Bauern fordern wolfsfreie Zonen in Schleswig-Holstein

Die Landesregierung will den Wolf in Schleswig-Holstein unters Jagdrecht stellen. Dem Bauernverband und der FDP geht das jedoch nicht weit genug. Nicht überall dürften Wölfe geduldet werden.

Kiel. Streit um den Wolf in Schleswig-Holstein: Die Landesregierung will das Raubtier unter das Jagdrecht stellen. Die SPD lehnt das ab, der FDP hingegen geht das Vorhaben nicht weit genug. Auch der Bauernverband fordert, Wölfe dürften nicht mehr überall in Schleswig-Holstein geduldet werden.

Im Landtag kommt es bald zum Schwur. CDU und Grüne haben sich darauf verständigt, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen – bei ganzjähriger Schonzeit. „Uns ist an einer akzeptablen Koexistenz von Nutztierhaltung und Wildtieren gelegen“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Wolf bleibt ein streng geschütztes Tier

Derzeit arbeitet das Landwirtschaftsministerium als oberste Jagdbehörde an einem Gesetzentwurf. Man stimme sich mit dem Umweltministerium ab, sagte eine Sprecherin, der Entwurf werde „voraussichtlich im Herbst“ veröffentlicht. Der Wolf sei ein geschütztes Tier, ein Abschuss sei „auch zukünftig nur auf Grundlage einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung möglich“.

Die Bewertung liege in den Händen der Naturschutzbehörden. Mit der Aufnahme ins Jagdrecht wolle das Landwirtschaftsministerium aber erreichen, „dass im Falle einer Entnahme auf das Jagdsystem zurückgegriffen wird und die Jägerinnen und Jäger abgesichert sind“.

Während der CDU-Jagdpolitiker Hauke Göttsch in dieser Woche von einem „großen Schritt“ sprach, betonte seine Grünen-Kollegin Silke Backsen den Tierschutz. „Wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Aufnahme ins Jagdrecht am Schutzstatus des Wolfes nichts ändert.“

Absurd findet das die FDP und plant deshalb einen Alternativantrag. Sie wolle Schwarz-Grün nun „die Chance geben, für ein echtes und wirksames Wolfsmanagement zu stimmen“, sagte der Abgeordnete Oliver Kumbartzky.

Wolf ins Jagdrecht: Bauern in Schleswig-Holstein begrüßen das Vorhaben

Die FDP will vorschlagen, den Wolfsbestand auf einem „erträglichen Niveau“ zu halten und die Anzahl an Wölfen zu kontrollieren. Genau das fordert auch der Bauernverband. „Das Problem ist, dass Weidetierhalter vom Wolf betroffen sind“, sagte Hans-Heinrich von Maydell vor allem mit Blick auf die Westküste, wo Schafe im Küstenschutz eingesetzt werden.

Der Bauernverband begrüße zwar, dass das Raubtier ins Jagdrecht soll. „Unsere wesentliche Forderung ist aber ein Plan, wo Wölfe geduldet werden können“, so von Maydell. „In Kreisen, in denen es Deiche gibt, können wir uns keine Wölfe leisten.“ Das Konfliktpotenzial mit den Schafherden sei zu groß, deshalb seien wolfsfreie Zonen nötig.

Jäger: „Zuständig für Problemwölfe sind dann wir“

Wie das umzusetzen sei, müsse die Landesregierung erarbeiten. „Eine freie Bejagbarkeit kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, so von Maydell. So sieht es auch der Landesjagdverband. „Für uns ändert sich mit dem Wolf im Jagdrecht nichts“, so Sprecher Wulf-Heiner Kummetz. Er erwarte aber eine klare Regelung, „wer zuständig ist, wenn es einen Problemwolf gibt – das sind dann die Jäger“.

Die SPD lehnt die Aufnahme ins Jagdrecht ab. „Wir begrüßen, dass der Wolf zurückgekehrt ist“, sagte Sandra Redmann. Prävention, zum Beispiel mit Wolfszäunen, sei der richtige Weg, um Weidetierhalter zu unterstützen.

Von Tilmann Post und Christian Hiersemenzel