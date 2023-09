﻿Landwirte aus Wasbek: Täglicher Kampf mit den Folgen politischer Entscheidungen

Wasbek. Die Gemeinde Wasbek entstand vor rund 1000 Jahren um einen landwirtschaftlichen Betrieb herum. Bis 2004 war das der Hof von Familie Kühl. Dann setzte Markus Kühl die Tradition am neuen Standort am Lohweg fort. „Und mit Pech bin ich die letzte Generation. Ich weiß nämlich ehrlich nicht, ob ich meinen Kindern das noch empfehlen kann“, erzählt der 46-Jährige. Der Landwirt und seine Frau Uta von Schmidt-Kühl haben den Bauernprotest des Vereins Land schafft Verbindung maßgeblich mitorganisiert, der am Rande der Agrarministerkonferenz am Donnerstag in Kiel mit 500 Treckern erwartet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tagtäglich hätten sie mit den Auswirkungen politischer Entscheidungen zu kämpfen, „deren Folgen nicht zuende gedacht sind“, sagen sie. Es gehe schon bei der enormen Bürokratie rund um die Dokumentationspflicht los. Wird eine der 150 Milchkühe auf ihrem Hof krank, muss die Behandlung dokumentiert werden. „Völlig richtig, aber warum reicht nicht eine digitale Erfassung? Vielmehr muss ich das vom Tierarzt eingereichte Schreiben noch doppelt ausdrucken und ausfüllen und dann mindestens sieben Jahre lang abheften. Solche Prozesse kann man straffen“, sagt Uta von Schmidt-Kühl.

Bauern sehen Nachteile im internationalen Wettbewerb

Damit verlieren die Bauern enorm viel Zeit – und die Tierfütterung und Ernte können nicht einfach verschoben werden. „Wenn wir durch die Kontrolle wenigstens im internationalen Wettbewerb einen besonderen Vorteil wegen unserer Qualität hätten“, sagt Markus Kühl. Genau den gebe es aber nicht: „Wir fordern eine klare Herkunftskennzeichnung auf verarbeiteten Produkten – denn nur so wird sichtbar, unter welchem Konkurrenzdruck wir stehen“, sagt seine Frau. Importe von Getreide, das nicht den strengen Vorschriften unterliegt wie in Deutschland, drückten enorm den Preis. Auch die Kühls bauen neben Futtermitteln wie Mais und Grasland Getreide an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stichwort Preise: „Es wird immer wieder behauptet, wir seien Inflationstreiber. Doch von den aktuell erhöhten Preisen im Supermarkt haben wir nichts – im Gegenteil: Im vergangenen Jahr bekamen wir Bauern für unsere Milch noch 50 Cent pro Liter, nun ist er wieder auf 35 Cent gesunken“, rechnet von Schmidt-Kühl vor.

Der Milchpreis ist seit 2022 wieder gesunken von 50 auf 35 Cent pro Liter. © Quelle: Gunda Meyer

Landwirte kämpfen mit „hartnäckigen Mythen“

Neben den alltäglichen praktischen Problemen haben die Landwirte auch mit „hartnäckigen Mythen“ zu kämpfen wie „die Klimakillerin Kuh“, so die Wasbeker Bäuerin: „Es wird immer wieder gesagt, dass 15 000 Liter Wasser für ein Kilogramm Fleisch verbraucht werden – da wird dann aber sogar der Regen einberechnet, der auf die Fläche fällt, auf der die Kuh steht“, schildert sie. Der Vorwurf der Landwirte: Politik und Medien tragen zum Fortbestand dieser Mythen massiv bei.

Dem will der Verein Land schafft Verbindung auf Bundesebene entgegentreten: In einem offenen Brief an den Bundesagrarminister fordern die Bauern Cem Özdemir auf, „endlich wissenschaftliche Erkenntnisse zu akzeptieren und in politische Entscheidungen einfließen zu lassen“, so von Schmidt-Kühl.

Ein weiteres Schreiben wollen die Landwirte am Donnerstag an den schleswig-holsteinischen Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, Tobias Goldschmidt (Grüne), übergeben. „Leider haben wir am Dienstag eine Absage bekommen, dass der Brief direkt übergeben werden kann. Wir hoffen, dass wir dort trotzdem eine Übergabe machen können“, so Kühl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauerndemo: Das ist die Protest-Route in Kiel

Die Landwirte wollen ganz bewusst auch mit Bürgern ins Gespräch kommen. „Deswegen werden wir nach dem Trecker-Konvoi auch einen Trauermarsch durch die Stadt machen und sind dann am ZOB auch für die Menschen ansprechbar“, betont Uta von Schmidt-Kühl. Der Konvoi startet am Donnerstag um 9.30 Uhr an der B404 am Schlüsbeker Moor und führt quer durch die Stadt bis in die Wik und am Landtag vorbei wieder zurück zum Exerzierplatz. Dort wollen die Bauern um 12 Uhr ihre Traktoren parken. Von dort geht dann der Demonstrationszug zu Fuß durch die Innenstadt bis zum Bahnhof weiter über den Rathausplatz, die Holstenbrücke und die Andreas-Gayk-Straße. Am ZOB an der Auguste-Viktoria Straße gibt es dann eine Kundgebung.

KN