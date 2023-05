﻿ Mehr Geld für Öko-Landwirte in Schleswig-Holstein

Kiel. Für die ökologische Landwirtschaft in Schleswig-Holstein brechen bessere Zeiten an. Wie Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) auf Anfrage bestätigt, sollen die Fördermittel für den Öko-Landbau von 20,3 Millionen (2023) um mehr als 30 Prozent auf 27,7 Millionen Euro (2027) steigen. Der Bauernverband Schleswig-Holstein findet das nicht gut, der ökologische Anbauverband Bioland hingegen zeigt sich zufrieden.

Acht Prozent Öko-Betriebe in SH

„Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ökolandwirtschaft in Schleswig-Holstein ambitioniert auszubauen“, berichtet Schwarz. Konkret: Die schwarz-grüne Koalition will den Anteil der Öko-Betriebe von 7,3 Prozent (Ende 2021) auf 14,6 Prozent (Ende 2027) verdoppeln. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Ende 2022 bewirtschafteten in Schleswig-Holstein 967 Öko-Betriebe insgesamt 77 561 Hektar. Der Anteil der ökologischen Betriebe beträgt damit erst acht Prozent, der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche sogar nur 7,9 Prozent.

Hohe Prämien für Umstellung auf ökologische Landwirtschaft

Finanziert wird die Öko-Offensive mit Steuergeldern vor allem aus dem Agrartopf der Europäischen Union. So erhalten Bauern, die auf ökologische Produktion umstellen in den ersten beiden Jahren je Hektar Acker 423 Euro, je Hektar Dauergrünland 473 Euro. Für Gemüse beträgt der Hektarzuschuss 485 Euro, für Dauer-Kulturen (etwa Obst und Spargel) sogar 1546 Euro. Ab dem dritten Jahr gibt es weniger Geld, wobei Schleswig-Holstein in zwei Bereichen (Acker und Grünland) mehr bezahlt als nach der Bund-Länder-Planung eigentlich vorgesehen.

Unter dem Strich fließen so in den nächsten Jahren mehr als sieben Millionen Euro zusätzlich in die Öko-Branche. „Die Finanzplanung sieht einen Mittelzuwachs von mehr als 30 Prozent vor, da die Anzahl der zu fördernden Betriebe und der zu fördernde Flächenumfang steigen wird“, erläutert eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Das Geld werde an Betriebe fließen, die derzeit konventionell wirtschaften. „Da sich die Zahl der konventionell wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirte verringern und die der ökologisch wirtschaftenden steigen wird, ist kein vergleichbarer Anstieg des Budgets für Landwirtinnen und Landwirte vorgesehen, die nicht ökologisch wirtschaften.“

Bauernverband SH gegen höhere Öko-Förderung

Beim Bauernverband Schleswig-Holstein kommt das nicht gut an. „Ich halte es für falsch, die Öko-Förderung ohne Blick auf den Markt auszubauen“, kritisiert Generalsekretär Stephan Gersteuer. Auf dem Bio-Markt gebe es infolge des Ukraine-Kriegs, der hohen Preise und der Inflation eine Nachfragedelle. In dieser Situation machten Förderanreize für einen Umstieg auf Öko-Produkte keinen Sinn. Pikant ist die Kritik, weil Gersteuer schon zur Spitze des Bauernverbandes gehörte, als der jetzige Minister Schwarz noch dessen Präsident war.

Anbauverband Bioland: Öko-Markt in SH wird wachsen

„Die ökologische Landwirtschaft hat gute Perspektiven, wenn für die Produkte weitere Vermarktungswege und Möglichkeiten erschlossen werden“, versichert Schwarz heute. Beifall bekommt er vom Anbauverband Bioland. „Wir halten den Ausbau der Öko-Förderung für sinnvoll“, sagt Geschäftsführerin Annette Stünke. Bauern, die ihren Betrieb umstellen, hätten Zukunft. „Der Bio-Markt in Schleswig-Holstein wird sich weiterentwickeln.“