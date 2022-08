Baugrundstück gesucht, bekommen und zurückgegeben

Kehrtwende beim Neubau-Boom: Hohe Preise und Zinssätze führen zu einem Umdenken in Schleswig-Holstein. Künftige Bauherren geben die lang gesuchten Grundstücke zurück. Wie Banken die Lage auf dem Immobilienmarkt einschätzen und was heute sonst noch wichtig ist, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Die große Ausnahme in Nortorf: Malte und Anna-Maria Beth (hier mit Tochter Frieda-Luise) sind bislang das einzige Bauherren-Paar im Haferkamp. Sie hoffen, dass sie demnächst Nachbarn bekommen. Denn die Realität sieht so aus: Viele künftige Bauherren haben die erworbenen Grundstücke zurückgegeben.

der Ansturm auf Immobilien und Bauplätze in unserer Region ist seit Langem ungebrochen. Kaum stellte eine Gemeinde ein neues Baugebiet in Aussicht, meldeten sich locker 300 Interessenten für 40 Grundstücke. Es wurden Prioritätenlisten erstellt, oft entschied das Los über den Zuschlag. Jetzt steigen auf einmal die Zinsen, Preise für Baustoffe und Energie explodieren – und plötzlich erleben Gemeinden das, was noch vor Kurzem undenkbar schien: Grundstücke werden zurückgegeben! Und die Neuvergabe klappt jetzt manchmal erst im dritten Anlauf, mit deutlich gelockerten Anforderungen, die die Bauherren erfüllen müssen.

Wir beleuchten das Thema von zwei Seiten. Zum einen anhand eines Beispiels aus Nortorf, wo ein Paar auf Nachbarn im Neubaugebiet hofft. Zum anderen im Gespräch mit Banken aus der Region. Sie merken, dass Kunden zögerlicher sind bei Abschlüssen von Baufinanzierungen bzw. sich mehr Gedanken machen über Anschlussfinanzierungen.

Mit Blick auf die Temperaturen und die Urlaubszeit werfen wir noch einen Blick auf ein immer beliebter werdendes Hobby: Mit dem Stand-up-Paddle auf dem Wasser unterwegs sein. Auch wenn viele behaupten werden, sicher und vorausschauend unterwegs zu sein, zeichnet die Realität ein anderes Bild. 60 Prozent aller Einsätze der DRK-Wasserwacht in Kiel gelten mittlerweile den Paddlern. Eine Belastung für die Rettungsschwimmer an der Förde! Welche Erfahrungen sie machen und wie das Miteinander auf dem Wasser besser wird, erfahren Sie in den folgenden Storys.

Es ist Anreisetag! Nach zweijähriger Pause pilgern rund 75.000 Heavy-Metal-Fans nach Wacken zum W:O:A - dem Wacken Open Air. © Quelle: Frank Molter/dpa

