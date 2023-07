﻿Weniger Staus an der Fehmarnsundbrücke: Bahn will Baustelle entschärfen

Staufalle Fehmarnsundbrücke – doch nun gibt es Hoffnung für Autofahrer. Ab Herbst muss die Bahn die Tragseile austauschen. Damit der Verkehr dann nicht vollends zusammenbricht, soll die Baustelle an anderer Stelle entschärft werden. Was geplant ist.

Fehmarn/Großenbrode. Stau, Sperrung, Chaos – wer derzeit über die Fehmarnsundbrücke (B 207) nach Fehmarn oder Großenbrode fahren will, braucht viel Geduld. Die Bahn saniert die Brücke, zwischen den Baustellenbaken schieben sich die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange langsam vorwärts. Wird der Verkehr dann auch nur einspurig geführt – wie gerade erst zum Austausch des Endquerträgers – entsteht Stau, oft kilometerlang. Von den Fehmaranern gab es daraufhin Kritik am Baustellenmanagement – zumal die Sanierung noch bis Ende 2025 dauern soll.