Baustellen in Kiel bremsen auch die Retter

böse Zungen behaupten ja, dass die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ um Kiel inzwischen einen Bogen machen, weil hier der Verkehr auf den wichtigsten Straßen sowieso schon lahmgelegt ist. Doch im Ernst: Der tägliche Stau auf dem Kieler Ostufer nervt nicht nur die Pendler. Von den massiven Behinderungen aufgrund der Baustellen sind leider auch Feuerwehr und Rettungsdienste betroffen, weil die Einsatzfahrzeuge in den Hauptverkehrszeiten genauso feststecken wie alle anderen. Wer sich unter den Rettungskräften umhört, stößt angesichts der Lage auf völliges Unverständnis. Die Situation sei „dramatisch“, heißt es. Und dabei handelt es sich noch um eine der höflichen Formulierungen.

Macht der nächste miese Trick die Runde? Nach den „falschen Polizisten“ versuchen Betrüger jetzt offenbar als vermeintliche Handwerker Beute zu machen. Im Visier haben sie dabei insbesondere ältere Menschen, so wie jetzt in Schwentinental geschehen. Laut Polizei hatten dort falsche Handwerker Seniorinen aufgesucht und versucht, sich unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. In einem Fall gelang das. Eine 86-jährige Frau ließ den Mann eintreten und wurde von ihm so abgelenkt, dass ein weiterer Täter ungestört nach Bargeld suchen konnte.

Die gute Nachricht des Tages: Es geht wieder los. In zwei Wochen startet die Kieler Woche und versetzt die Stadt in einen dann durchaus gewünschten Ausnahmezustand. Heute verkünden die Macher im Rahmen einer Pressekonferenz, was es Neues zu erleben gibt. Kieler-Woche-Fans dürften sich aber auch auf altbewährte Programmpunkte freuen. Auf KN-online begleiten wir Sie vor und während der Kieler Woche mit allem, was Sie wissen müssen. Welche Bands treten wo auf? Wie schmeckt es an den Ständen des Internationalen Marktes? Wann starten die einzelnen Regatten? Zum Auftakt hier eine Auswahl der ersten Berichte. Der Countdown läuft.

Bild des Tages





Wincent Weiss erschien überraschend in der Grundschule Pansdorf, wo ein Musical über ihn aufgeführt wird. © Quelle: Ulrike Benthien

Sie sangen den Hit „Feuerwerk“ ihres Idols und lieferten selbst auf der Bühne ein Feuerwerk ab: 64 Mädchen und Jungen der 3. und 4. Klassen der Otfried-Preußler-Schule in Pansdorf führten ein Musical über Leben und Karriere von Wincent Weiss auf. Was sie insgeheim erhofft hatten, trat tatsächlich ein. Der Popsänger erschien samt Band zur Premiere.





