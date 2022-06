Die Anreise zum Pfingsturlaub war ein Vorgeschmack auf das, was in den Sommerferien auf Schleswig-Holsteins Straßen los sein wird – sehr viel. Die Hauptachsen A 1 und A 7 sind am stärksten betroffen, neu hinzu kommt eine andere Großbaustelle. Ein Überblick.

Kiel/Lübeck.Eine gute Nachricht vorweg kommt von Christian Merl, dem Sprecher der Autobahn GmbH im Norden. „Die Baustelle auf der A 1 vom Maschener Kreuz bis Hamburg-Stillhorn wird Anfang Juli beendet sein“, kündigt er an. Dieser Abschnitt hatte immer wieder für Verzögerungen bei der Anreise nach Schleswig-Holstein gesorgt. Dafür gibt es im weiteren Verlauf der A 1 Richtung Fehmarn gleich mehrere Engpässe zu bewältigen. Es sei einer der „Hauptknackpunkte“ im Norden, sagt Merl.

Von Reinfeld bis zum Autobahnkreuz Lübeck werden derzeit Wartungsarbeiten am E-Highway durchgeführt, aber nur noch nachts. Zum Ferienbeginn seien diese Arbeiten abgeschlossen, sagt Merl. Im Normalfall nutzen 64.000 Autofahrer täglich die Strecke, sie ist damit eine der am stärksten befahrenen Straßen in Schleswig-Holstein. Die A 1 verlange von Autofahrern insgesamt viel Geduld, sagt Rainer Pregla, Sprecher des ADAC in Schleswig-Holstein.

ADAC: Längere Wartezeiten einplanen

Die Baustelle zwischen Pansdorf und Neustadt und die Sanierung der Fehmarnsundbrücke seien aktuell die größten Sorgenkinder im Land. Hier müssten generell längere Wartezeiten eingeplant werden. Vor der Sundbrücke hatte sich der Verkehr zuletzt auf 20 Kilometern gestaut. Vom 7. bis zum 18. Juni wird außerdem die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Jahnshof und Gremersdorf saniert. Der Verkehr wird während der Arbeiten jeweils einspurig am Baufeld vorbeigeführt.

Gesperrte B 404 muss umfahren werden

Weil die B404 zwischen Lütjensee und dem Kreuz Bargteheide wegen des Baus einer Überholspur bis ins Jahr 2024 gesperrt ist, fällt eine Nord-Süd-Verbindung aus, die Strecke muss über die A 1 und die A 24 über Barsbüttel und Reinbek umfahren werden. Hier könnte es im Sommer bei stärkerem Reiseverkehr auch zu Behinderungen kommen. Zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen könnte es an der Baustelle der A 21 in beiden Richtungen ebenfalls Behinderungen geben. „Wir rechnen hier aber nur in Spitzenzeiten mit Verzögerungen“, sagt Pregla.

Dauerbaustelle auf beiden Seiten des Elbtunnels

Auch die langfristig angelegten Baustellen auf der A 7 zwischen Hamburg-Hausbruch südlich und Stellingen nördlich des Elbtunnels, die schon einige Jahre bestehen, würden noch lange fortgesetzt. Hier müssen Autofahrer mit Wartezeiten zwischen 30 und 90 Minuten rechnen, eventuell lohnt sich ein Ausweichen über die Elbbrücken auf der A 1, sagt ADAC-Sprecher Pregla. „Im Bauabschnitt Altona wird an den letzten beiden Juli-Wochenenden jeweils für 55 Stunden eine Richtungsfahrbahn gesperrt, um die Arbeiten an den vorgezogenen Tunnelzellen voranzubringen“, kündigt Merl an.

ADAC-Tipps für die Zeit im Stau Der ADAC rät, das eigene Fahrzeug rechtzeitig vor der Urlaubsreise zu prüfen, damit zum Stau nicht auch noch der Stress einer Panne komme. „Nutzen Sie Navigations- und Stau-Apps, damit man ausweichen kann oder zumindest informiert ist, wie lange die Warterei voraussichtlich dauert“, heißt es in den Stau-Tipps. Für alle Fahrzeuginsassen sollten genügend Getränke und Snacks an Bord sein, für die Kleinsten Lektüre oder Spiele, die die Wartezeit und lange Reisezeit abwechslungsreich gestalten. Planen Sie rechtzeitig und ausreichend Toilettenpausen ein, damit das im nächsten Stau nicht zum Problem wird. Ganz wichtig: Auch im Stau darf niemand das Auto verlassen. Im Fall einer Panne: Warnblinker einschalten, Warnweste anlegen – am besten alle Mitfahrenden. Lassen Sie die Fahrzeuginsassen über die Beifahrerseite aussteigen und begeben sich hinter der Leitplanke in Sicherheit. Ein mitfahrender Hund muss unbedingt angeleint werden. Und vor allem Ruhe bewahren und gelassen bleiben.

A 23 wird ein Nadelöhr auf dem Weg zur Nordsee

Frisch hinzugekommen ist die A 23 zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest und Halstenbek-Krupunder auf dem Weg zur schleswig-holsteinischen Nordseeküste. „Hier rechnen wir mit Behinderungen vom 11. Juli an“, sagt Christian Merl von der Autobahn GmbH. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn und der Einbau von Flüsterasphalt. Richtung Nordsee werde nur eine Fahrbahn zur Verfügung stehen. „Normalerweise passieren hier alltags schon 90.000 Autos diese Strecke. Wenn der Urlaubsverkehr dazu kommt, dürfte es ähnlich voll werden wie derzeit auf der A 1 ab Pansdorf Richtung Neustadt“, sagt ADAC-Sprecher Pregla.

ADAC: Schleichwege nicht zu empfehlen

Im Bereich Bordesholmer Dreieck und Blumenthal auf der A 215, die die A 7 mit der Landeshauptstadt Kiel verbindet, komme es werktags auch schon mal zu Verzögerungen. Das werde zu den Sommerferien ein weiteres Nadelöhr. Ende Juli soll die Maßnahme fertig sein. Ausweichstreckenempfehlungen hat der ADAC nicht. Pregla: „Nach unseren Erfahrungen ist es meist effizienter, Ruhe zu bewahren und die Staus zu ,bestehen’. Die sogenannten Schleichwege machen ihrem Namen alle Ehre – man kommt nur schleichend voran.“

Buchholz rät zu vorausschauender Planung

Urlauber sollten sich überlegen, ob sie unbedingt in die Hotspots fahren müssen wie die Orte an der Lübecker Bucht, Sylt und St. Peter-Ording, sagt Schleswig-Holsteins Tourismus- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). „Wir haben 1123 Kilometer wunderbare Küste im Land, da ist genug Platz für alle, um ohne Stress und Parkplatzprobleme das Ferienland Schleswig-Holstein genießen zu können.“ Auch das Binnenland sei reizvoll und weniger überlaufen. Im Hinblick auf die Nutzung des 9-Euto-Tickets rät Buchholz ebenfalls zu vorausschauender Planung.

