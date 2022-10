Autobahn, Bundesstraßen, Landstraßen: Baustellen heute in Schleswig-Holstein

Baustellen und Straßensperrungen in Schleswig-Holstein kosten Pendlern Zeit und Nerven. Wir verraten Ihnen in unserer Verkehrsinfo, wo aktuell gebaut wird und mit Umleitungen zu rechnen ist – von den Autobahnen (A1, A7, A20, A23, A210, A215) über Bundesstraßen (B76, B202, B404, B203, etc.) hin zu Landstraßen.

Kiel. 9874,557 Kilometer beträgt das Straßennetz in Schleswig-Holstein – und das will erhalten werden. Wo heute und in den kommenden Tagen Baustellen sind, wie lange gebaut wird, die Sperrungen andauern und welche Umleitungsempfehlungen ausgesprochen werden, erfahren Sie in unserer tagesaktuellen Verkehrsinfo für Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Übersicht beinhaltet Baustellen und Sperrungen für Autobahnen (A1, A7, A20, A23, A210, A215), Bundesstraßen (B76, B202, B404, B203, etc.), Landstraßen und Kreisstraßen. So kommen Sie hoffentlich stressfrei ans Ziel!

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen heute in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1 Richtung Fehmarn, Baustelle zwischen den Anschlusstellen Reinfeld und Lübeck-Moisling, heute bis 13.10.2022: Auf der A1 bei Lübeck finden Markierungsarbeiten statt – und zwar von heute bis Donnerstag, 13. Oktober 2022. Die Bauarbeiten sind untergliedert in einzelne Bereiche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10./11.10.2022 und 11./12.10.2022, jeweils 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen; verkürzte Ausfahrt im AK Lübeck. Es stehen jeweils zwei volle Fahrstreifenbreiten zur Verfügung.

12.10.2022 – 13.10.2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen, Sperrungen/Einschränkungen im Bereich der AS Lübeck/Moisling.

Baustelle A23

A23 – Baustelle Itzehoe-Mitte, heute am 10.10.2022: Für den Transport von Windkraftanlagen müssen Arbeiten an der Autobahn-Anschlussstelle Itzehoe-Mitte durchgeführt werden. Dafür wird am 10. Oktober von 10 bis 12 Uhr eine Sperrung an der A23 notwendig. Der Verkehr mit Ziel Itzehoe-Mitte wird über die Ausfahrt AS Itzehoe-Süd umgeleitet. Dort sollen die Verkehrsteilnehmer wenden.

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B75

B 75, Baustelle in Lübeck: Im Bereich Wallbrecherstraße/Alexanderstraße, heute bis Freitag 14. Oktober 2022.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L265

L 265: Teilsperrung in Ahlefeld, heute: Die beschädigte Landesstraße 265 soll am 14. Oktober 2022 (von 8 bis 16 Uhr) in Ahlefeld ausgebessert werden. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Vorarbeiten werden heute ebenfalls unter halbseitiger Sperrung durchgeführt. Ortskundigen wird empfohlen den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 11.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

11.10.2022 bis 14.10.2022

17.10.2022 bis 21.10.2022

24.10.2022 bis 28.10.2022

A 1 Richtung Fehmarn, Baustelle zwischen den Anschlusstellen Reinfeld und Lübeck-Moisling, heute bis 13.10.2022: Auf der A1 bei Lübeck finden Markierungsarbeiten statt – und zwar von heute bis Donnerstag, 13. Oktober 2022. Die Bauarbeiten sind untergliedert in einzelne Bereiche.

11./12.10.2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen; verkürzte Ausfahrt im AK Lübeck. Es stehen jeweils zwei volle Fahrstreifenbreiten zur Verfügung.

12.10.2022 – 13.10.2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen, Sperrungen/Einschränkungen im Bereich der AS Lübeck/Moisling.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B5

B5 – Teilsperrung Bergedorfer Straße/ Höhe Schurzallee-Nord bis AS HH-Billstedt, 11.10.2022: Die Autobahnmeisterei Stillhorn hat Asphaltschäden auf der B5 von der Bergedorfer Straße/ Höhe Schurzallee-Nord bis zur Anschlussstelle (AS) HH-Billstedt festgestellt. Diese werden am 11. Oktober 2022 ausgebessert: Richtung Bergedorf von 8 bis 11 Uhr und Richtung Hamburg von 11 Uhr bis 15 Uhr. Die Verkehrsführung verläuft einstreifig. Während der Instandsetzungsarbeiten stehen die Anschlussstellen Horner Rampe und HH-Billstedt-Mitte verkürzt zur Verfügung. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können sich daher kurzfristig verschieben.

Baustelle B75

B 75, Baustelle in Lübeck: Im Bereich Wallbrecherstraße/Alexanderstraße, heute bis Freitag 14. Oktober 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L265

L 265 - Teilsperrung zwischen Hütten und Osterby, heute: Die beschädigte Landesstraße 265 wird vom 18. bis 19. Oktober 2022 zwischen Hütten und Osterby ausgebessert. Dafür steht eine Vollsperrung an. Die Vorarbeiten finden am 11. Oktober unter halbseitiger Sperrung statt. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K51 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 51 – Teilsperrung zwischen Damendorf und Groß Wittensee, heute: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bessert in wenigen Wochen die beschädigte K51 bzwischen Damendorf und Groß Wittensee aus. Die Vorarbeiten finden heute unter halbseitiger Sperrung statt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustellen und Sperrungen am 12.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum:

bis 14.10.2022

17.10.2022 bis 21.10.2022

24.10.2022 bis 28.10.2022

A 1 Richtung Fehmarn, Baustelle zwischen den Anschlusstellen Reinfeld und Lübeck-Moisling, heute bis 13.10.2022: Auf der A1 bei Lübeck finden Markierungsarbeiten statt – und zwar von heute bis Donnerstag, 13. Oktober 2022. Die Bauarbeiten sind untergliedert in einzelne Bereiche.

11./12.10.2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen; verkürzte Ausfahrt im AK Lübeck. Es stehen jeweils zwei volle Fahrstreifenbreiten zur Verfügung.

12.10.2022 auf 13.10.2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen, Sperrungen/Einschränkungen im Bereich der AS Lübeck/Moisling.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B75

B 75, Baustelle in Lübeck: Im Bereich Wallbrecherstraße/Alexanderstraße, heute bis Freitag 14. Oktober 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 13.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

bis 14.10.2022

17.10.2022 bis 21.10.2022

24.10.2022 bis 28.10.2022

A 1 Richtung Fehmarn, Baustelle zwischen den Anschlusstellen Reinfeld und Lübeck-Moisling, heute bis 6 Uhr: Auf der A1 bei Lübeck finden Markierungsarbeiten statt – und zwar von bis Donnerstag, 13. Oktober 2022, 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen, Sperrungen/Einschränkungen im Bereich der AS Lübeck/Moisling.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B75

B 75, Baustelle in Lübeck: Im Bereich Wallbrecherstraße/Alexanderstraße, heute bis Freitag 14. Oktober 2022.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 14.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

bis 14.10.2022

17.10.2022 bis 21.10.2022

24.10.2022 bis 28.10.2022

A 1 Richtung Fehmarn, Baustelle zwischen den Anschlusstellen Reinfeld und Lübeck-Moisling, heute bis 6 Uhr: Auf der A1 bei Lübeck finden Markierungsarbeiten statt – und zwar von bis Donnerstag, 13. Oktober 2022, 6 Uhr: Sperrung Seitenstreifen und Sperrung 1. Fahrstreifen, Sperrungen/Einschränkungen im Bereich der AS Lübeck/Moisling.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B75

B 75, Baustelle in Lübeck: Im Bereich Wallbrecherstraße/Alexanderstraße, heute bis heute, 14. Oktober 2022.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L265

L 265: Teilsperrung in Ahlefeld, heute: Die beschädigte Landesstraße 265 soll heute von 8 bis 16 Uhr in Ahlefeld ausgebessert werden. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Ortskundigen wird empfohlen den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Straßensperrungen am 15.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022:Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 16.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 17.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum: 17.10.2022 bis 21.10.2022 und 24.10.2022 bis 28.10.2022.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022: Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustellen und Sperrungen am 18.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum: bis 21.10.2022 und von 24.10.2022 bis 28.10.2022.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L265

L 265 - Sperrung zwischen Hütten und Osterby, heute bis 19.10.2022: Die beschädigte Landesstraße 265 wird von heute bis 19. Oktober 2022 zwischen Hütten und Osterby ausgebessert. Dafür steht eine Vollsperrung an. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich. Die Umleitung führt von Hütten über die K 55 bis Fleckeby, weiter über die B 76 und K 57 bis zur L 265 und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustellen und Sperrungen am 19.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum: bis 21.10.2022 und von 24.10.2022 bis 28.10.2022.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022: Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute bis 20.10.2022: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L265

L 265 - Sperrung zwischen Hütten und Osterby, heute bis 19.10.2022: Die beschädigte Landesstraße 265 wird von heute bis 19. Oktober 2022 zwischen Hütten und Osterby ausgebessert. Dafür steht eine Vollsperrung an. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich. Die Umleitung führt von Hütten über die K 55 bis Fleckeby, weiter über die B 76 und K 57 bis zur L 265 und umgekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 20.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum: bis 21.10.2022 und von 24.10.2022 bis 28.10.2022.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute bis 21.10.2022: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober 2022 um 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L239

L239 – Sperrung Süderheistedt (L150) – Hennstedt (K49) im Bereich zwischen Julianka und Rheinhorn, heute: Eine Fahrbahn- und Radwegerneuerung der L239 bringt eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zwischen Julianka und Rheinhorn mit sich – und zwar bis 17 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Baustelle K51 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 51 – Sperrung zwischen Damendorf und Groß Wittensee, heute bis 21.10.2022: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bessert die beschädigte K51 bis 21. Oktober 2022 zwischen Damendorf und Groß Wittensee aus. Es handelt sich um Reparaturarbeiten einzelner Schadstellen und ausdrücklich nicht um eine vollständige Sanierung. Dennoch muss die Straße voll gesperrt werden. Die Umleitung führt von Groß Wittensee über die B 203 bis Holzbunge, weiter über die K 2 und L 265 bis Damendorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 21.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar im folgenden Zeitraum: bis 21.10.2022 und von 24.10.2022 bis 28.10.2022.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L39

L39 – Sperrung bei Kropp zwischen L37 und K30, heute: Eine Baustelle auf der L39 bei Kropp sorgt für eine Vollsperrung bis voraussichtlich 17 Uhr.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute bis 22.10.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis Sonnabend, 22. Oktober 2022, um 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

Baustelle K51 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 51 – Sperrung zwischen Damendorf und Groß Wittensee, heute: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bessert die beschädigte K51 heute zwischen Damendorf und Groß Wittensee aus. Es handelt sich um Reparaturarbeiten einzelner Schadstellen und ausdrücklich nicht um eine vollständige Sanierung. Dennoch muss die Straße voll gesperrt werden. Die Umleitung führt von Groß Wittensee über die B 203 bis Holzbunge, weiter über die K 2 und L 265 bis Damendorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 22.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K26 (Kreis Plön)

K PLÖ 26 – Sperrung bei Lütjenburg, heute: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird bis 17 Uhr die K26 bei Lütjenburg voll gesperrt. Die Umleitung führt von Lütjenburg über die L165 nach Gadendorf und weiter über die K26 bis Behrensdorf und umgekehrt

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 23.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 24.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A1

A 1, Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf (Richtung Fehmarn), ausgewählte Tage bis 28.10.2022: Für eine Betonplattensanierung muss die Autobahn A1 ab Ratekau in Richtung Fehmarn zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden – und zwar von heute, 24.10.2022, bis 28.10.2022.

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute bis Ende Oktober 2022: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Diese erfolgen abschnittsweise. Wann welche Baustellen-Abschnitte gesperrt sind:

24./25. Oktober 2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Richtung Süden von Leezen bis Bad Segeberg Süd

25./26. Oktober 2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 19 bis 0 Uhr : Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 0 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

27./28. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

28./29. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

Die Rastanlage „Schwissler Kamp“ an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 25.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute bis Ende Oktober 2022: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Diese erfolgen abschnittsweise. Wann welche Baustellen-Abschnitte gesperrt sind:

24./25. Oktober 2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Richtung Süden von Leezen bis Bad Segeberg Süd

25./26. Oktober 2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 19 bis 0 Uhr : Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 0 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

27./28. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

28./29. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

Die Rastanlage „Schwissler Kamp“ an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 26.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute bis Ende Oktober 2022: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Diese erfolgen abschnittsweise. Wann welche Baustellen-Abschnitte gesperrt sind:

25./26. Oktober 2022, 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 19 bis 0 Uhr : Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 0 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

27./28. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

28./29. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

Die Rastanlage „Schwissler Kamp“ an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 27.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute bis Ende Oktober 2022: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Diese erfolgen abschnittsweise. Wann welche Baustellen-Abschnitte gesperrt sind:

26./27. Oktober 2022, 19 bis 0 Uhr : Sperrung Rifa Süden von AS Leezen bis AS Bad Segeberg Süd

26./27. Oktober 2022, 0 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

27./28. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

28./29. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

Die Rastanlage „Schwissler Kamp“ an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 28.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute bis Ende Oktober 2022: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Diese erfolgen abschnittsweise. Wann welche Baustellen-Abschnitte gesperrt sind:

27./28. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

28./29. Oktober 2022 19 bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen

Die Rastanlage „Schwissler Kamp“ an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute bis 29.10.2022: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 29.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A21

A21 – Abschnittweise Sperrungen zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, heute: Die A21 wird erneuert. Dafür werden Sperrung notwendig. Heute bis 6 Uhr: Sperrung Rifa Norden von AS Bad Segeberg Süd bis AS Leezen. Die Rastanlage "Schwissler Kamp" an der A21 bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute bis 30.11.2022:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

Baustelle K34 (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

K RD 34 – Sperrung bei Ehndorf, heute: Autofahrer müssen noch bis Ende Oktober mit einer vollsperrung der K34 rechnen: Für eine Asphaltdeckenerneuerung ist die Kreisstraße im Baustellenbereich bei Ehndorf voll gesperrt. Die Umleitung führt von Padenstedt über die K 12, die K 2 und die L 319 bis Neumünster, weiter über die L 323, die B 430 und die K 34 bis Ehndorf und umgekehrt.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 30.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A23

A23 – Teilsperrung Höhe Lägerdorf, heute:An der A23 wird bis voraussichtlich Ende November 2022 im Bereich der Anschlussstelle Lägerdorf (Richtung Hamburg) eine Brücke instandgesetzt sowie Fahrbahn erneuert. Die Baustelle erfordert eine Teilsperrung der Anschlussstelle Lägerdorf für den überführten Verkehr der K 68. Der Verkehr aus der Zu- und Ausfahrt Richtung Hamburg wird über die Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Hohenfelde umgeleitet. Zu- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Itzehoe bleiben für den Verkehr voll erhalten.

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute bis 31.10.2022: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Noch bis Montag, 31. Oktober 2022, müssen Verkehrsteilnehmer zudem kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle B431

B431 – Sperrung in Elmshorn zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm, heute bis 31.10.2022: Für Kanal- und Straßenbauarbeiten ist bis Montag, 31. Oktober 2022 um 17 Uhr eine Vollsperrung auf der B431 zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm in Elmshorn eingerichtet. Bitte folgen Sie den Umleitungsstrecken U 50, U 51 oder der U 52.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Baustellen und Sperrungen am 31.10.2022 in Schleswig-Holstein

Baustelle A210

A 210, Baustelle Richtung Kiel zwischen Schacht-Audorf und Bredenbek, heute bis 31.12.2022:

Für die Sanierung der A 210 zwischen den Anschlussstellen Schacht-Audorf und Bredenbek müssen Verkehrsteilnehmer noch bis Sonnabend, 31. Dezember 2022, im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Baustelle B76

B76 – Baustelle zwischen B430 und K53, heute: Auf der B76 bei Plön wird ein Brückenlager erneuert. Deshalb muss im Baustellenbereich zwischen der B430 und der K53 das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Nur noch heute müssen Verkehrsteilnehmer kurzfristig mit halbseitiger Sperrung mit Ampelsteuerung rechnen.

Baustelle B202

B202 – Sperrung zwischen B76 und K46 im Kreis Plön, heute bis Mitte November: Der Asphalt auf der B202 im Kreis Plön muss erneuert werden. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung zwischen der B76 und der K46 bis Mitte November 2022 notwendig. Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Andere Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Empfohlen wird mit Ziel Lütjenburg die B76 und B430. Mit Ziel Kiel B430 und B76. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Baustelle B203

B203/A7 – Baustelle bei Büdelsdorf, heute bis 4.11.2022: An der Brücke über der A7 bei Büdelsdorf wird noch bis Freitag, 4. November 2022, gebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines zweistreifigen Verkehrs auf der B203 mit Geschwindigkeitsbeschränkungen in beide Richtungen. Trotz des Unterbaus sind keine Einschränkungen im Zuge der A7 zu befürchten.

Baustelle B404

B404 – Wanderbaustelle zwischen Wankendorf und Kiel, heute bis 31.12.2024: Die B404 wird zur A21 ausgebaut, deswegen steht eine Asphaltdeckenerneuerung an. Bis Dienstag, 31. Dezembe 2024, muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle.

B404 – Sperrung zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg, heute bis 31.05.2024: Auf der B404 wird zwischen der AS Bargteheide und Lütjensee/Schönberg ein Überholfahrstreifen angelegt. Das bringt eine Vollsperrung bis Freitag, 31. Mai 2024, mit sich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L49/L298

L49 und L298 – Baustelle und Sperrung Ortsdurchfahrt Langwedel, heute bis 22.12.2022:Zwischen Nortorf und der A215-Anschlussstelle Blumenthal wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Fahrbahn auf der L298 und L49 erneuert. Die Baustelle, die noch bis 22. Dezember 2022 um 17 Uhr geht, beinhaltet eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langwedel. Die Umleitung führt von Blumenthal über die L 318 und L 49 in Richtung Dätgen zur L 298.

Baustelle L122

L122 – Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt, heute bis 23.12.2022: Für eine Asphaltdeckenerneuerung wird der Knotenpunkt L 122 (Schäferberg) / K 111 (Malenbeek) auf Höhe des Brückenbauwerks in der Gemeinde Brokstedt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen die Vollsperrung der L 122 zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt umfahren. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Baustelle geht bis Freitag, 23. Dezember 2022 um 23.59 Uhr.

Baustelle L179

L179 – Sperrung zwischen Missunde und Groß-Brodersby, heute bis 1.11.2022: Für die Erneuerung der Fahrrampen ist die L179 bis Dienstag, 1. November 2022 voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig über Kappeln oder Schleswig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Baustelle L283

L283 - Sperrung Lindaunis-Brücke, heute bis 31.03.2023: Die Lindaunis-Brücke über die Schlei wird saniert. Deshalb ist die L283 in dem Bereich noch bis Freitag, 31. März 2023, 23.59 Uhr, für KfZ und Lkw voll gesperrt. Auch die Bahn kann die Brücke nicht passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird eine weiträumige Umfahrung über Kappeln oder Schleswig. Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg müssen deshalb vor der Brücke aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen.

Baustelle K12 (Neumünster)

K NMS 12, Teilsperrung in Neumünster, Friedrichstraße – Johannisstraße, heute bis 31.12.2023: Arbeiten am Fernwärmenetz erfordern im Bereich Friedrichstraße und Johannisstraße in Neumünster eine Teilsperrung. Bis Sonntag, 31. Dezember 2023, wird je eine Spur in beiden Richtungen gesperrt sein.

K115 (Kreis Segeberg)

K SE 115 – halbseitige Sperrung zwischen Geschendorf und Langniendorf, heute bis 15.12.2022: Die Straße Schottenkrog/Goldener Hahn (Kreisstraße K 115) zwischen Geschendorf und Langniendorf ist bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Arbeiten an einer Brücke halbseitig gesperrt.

++++++++++++++++++++

Straßennetz in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein verfügt über ein leistungsfähiges Straßennetz: Die Autobahn-Hauptachsen laufen von Heide (A 23), Flensburg (A 7), Kiel (A 215 / A 7), und Heiligenhafen/Lübeck (A 1) auf Hamburg zu. Ein dichtes Netz von Bundesstraßen, Landesstraßen und kommunalen Straßen erschließt die Fläche und dient als Zubringer für die Autobahnen.

Autobahnen in Schleswig-Holstein: 545,108 Kilometer.

Bundesstraßen in Schleswig-Holstein: 1532,280 Kilometer.

Landesstraßen in Schleswig-Holstein: 3672,442 Kilometer.

Kreisstraßen in Schleswig-Holstein: 4124,727 Kilometer.

Gesamtlänge der Straßen in Schleswig-Holstein: 9874,557 Kilometer.

..