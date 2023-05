﻿Beerdigung ohne Sarg: Neues Gesetz soll es in Schleswig-Holstein möglich machen

Kiel. Die Regierung will das Bestattungsrecht in Schleswig-Holstein in entscheidenden Punkten modernisieren. Laut einer Gesetzesinitiative soll unter anderem eine neue Bestattungsart, die sogenannte „Reerdigung“, eingeführt werden. Auch eine Beerdigung ohne Sarg und das Verstreuen von Asche auf dem Friedhof könnten bald zur Normalität werden.

„Mit einer behutsamen Modernisierung des Bestattungsgesetzes wollen wir das Recht auf Selbstbestimmung über den Tod hinaus stärken und zugleich die Totenruhe weiter schützen“, sagt Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken. Derzeit würde sich die gesellschaftliche Haltung zur Bestattungskultur ändern. „Menschen wollen im Umgang mit Bestattung und Trauer zunehmend eigene Entscheidungen für sich und ihre Angehörigen treffen.“

Auch eine „Reerdigung“ soll künftig im Norden möglich sein

Zu den Wünschen einiger Menschen gehört beispielsweise auch eine ökologische, klimafreundliche Beerdigung. Dafür läuft seit Februar 2023 in Schleswig-Holstein das Pilotprojekt „Reerdigung“ – acht Menschen wurden bisher auf diese Art beigesetzt. Jetzt möchte das Justiz- und Gesundheitsministerium diese neuartige Bestattungsart mit ins Gesetz aufnehmen. Das Ziel der „Reerdigung“ ist es, den toten Körper mittels eines beschleunigten Verwesungsprozesses in 40 Tagen zu Humus umzuwandeln.

Dazu wird der Tote in eine Art Behälter auf Stroh, Heu, Blumen und Aktivkohle gebettet. Mikroorganismen sollen den Körper dann bei einer Temperatur von 70 Grad Celsius zersetzen. Die übrig gebliebenen Knochen werden anschließend gemahlen, der Erde beigegeben und oberflächennah auf einem Friedhof beigesetzt.

Die Bestattungsinnung hat Bedenken

Doch es gibt auch Kritik an der neuartigen Beisetzungsform. „Bislang fehlen die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob wirklich alle krankheitserregenden Stoffe im Körper bei dieser Methode zerstört werden,“ sagt Sven Schröder, Obermeister der Bestattungsinnung Schleswig-Holstein. „Solange das nicht eindeutig geklärt ist, sollte dieses Konzept nicht auf den Markt.“

Mit dem neuen Gesetz soll der Sargzwang entfallen

Zusätzlich soll mit dem neuen Gesetz der Sargzwang entfallen – bisher dürfen sich in Schleswig-Holstein nur Menschen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen ohne Sarg beerdigen lassen. Wie ein Friedhof die Leiche fortan stattdessen begräbt, bleibt jedem Träger freigestellt – ob in einem Tuch oder mithilfe eines Holzverschlags im Boden.

„Wichtig ist nur, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird“, erklärt ein Sprecher des Justizministeriums.

Darf die Asche der Toten verstreut werden?

Trotzdem verzichten die Bestattungsunternehmen auch in Zukunft nicht vollständig auf den Sarg, da dieser weiterhin für den Transport der Leiche bis zum Friedhof genutzt werden soll. Außerdem möchte die Regierung erlauben, die Asche der Toten in abgegrenzten Flächen auf einem Friedhof zu verstreuen. Auch hier liegt die Ausgestaltung in den Händen der einzelnen Träger. Verboten bleibt jedoch die Mitnahme der Urne mit nach Hause. Ob und wann das Gesetz verabschiedet wird, ist noch offen.