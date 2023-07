Behinderungen im Bahnverkehr nach Unfällen mit Tieren

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Senioren waren in Angst

Vor knapp zwei Jahren lebten Senioren in einer Wohnanlage am Blocksberg in Kiel in Angst, weil ein Unbekannter mit Steinwürfen Scheiben zerstörte. Nun ist der Täter überführt – per DNA-Treffer. Der heute 29-Jährige sitzt bereits in U-Haft. Seine Taten in Kiel sind aber nicht der Grund dafür.