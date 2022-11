﻿Bei der A20 geht nichts voran: CDU und Grüne müssen sich im Landtag rechtfertigen

Kiel. Noch immer ist kein weiterer Meter gebaut. CDU und Grüne müssen sich an diesem Mittwoch im Landtag zum Dauerärgernis A 20 rechtfertigen. Die FDP-Fraktion fordert von der Regierungskoalition mehr Tempo, vor allem aber ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung des seit Jahrzehnten stockenden Projektes. Vordergründig wollen die Liberalen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Gelegenheit bieten, „eine eigene Parlamentsmehrheit zu dokumentieren“. Dabei distanzieren sich die Grünen in diesen Tagen von der A 20 bei jeder Gelegenheit – nicht nur im Land, sondern auch im Bund.

„Wer soll Günther und seinen Verkehrsminister in Berlin eigentlich ernst nehmen, wenn sie in der eigenen Koalition keinen Rückhalt für das wichtigste Verkehrsprojekt in Schleswig-Holstein organisieren können?“, fragt FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt irritiert.

Madsen hat Bundesverkehrsminister Wissing geschrieben

Nach Pleiten, Pech und Pannen im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hatte die Landesregierung im April 2018 das Projekt in die Hände der Bundes-Planungsgesellschaft Deges gelegt. Seitdem hat dort ein Mitarbeiterstab alle Hände voll zu tun, Planungsfehler zu heilen, neue Anträge zu stellen und das Vorhaben voranzutreiben. Die konkrete Trassenführung südlich von Bad Segeberg mit ihren Beeinträchtigungen für das Travetal und andere schützenswerte Gebiete ist allerdings noch immer nicht abschließend geklärt. Auch zwischen Wittenborn und der Anschlussstelle zur A 7 geht es noch um Arten-, Natur- und Wasserschutz. Baureife in Form eines Planfeststellungsbeschlusses wird erst 2024 erwartet.

Planungsreife demnächst nur für einen Abschnitt

Auf dem Abschnitt von der A7 bis zur Landesstraße 114 können die Bagger laut Deges frühestens 2026 rollen, ebenso verhält es sich mit der Strecke von der L 114 bis zur A 23. Immerhin: Zwischen Hohenfelde und Glückstadt könnte es bereits im zweiten Halbjahr 2023 einen Planfeststellungsbeschluss geben – und zwischen Glückstadt durch den Elbtunnel bis zur A 26 bei Drochtersen auf niedersächsischer Seite geht man von Baureife sogar noch in diesem Monat aus.

Für Euphorie besteht indes kein Anlass. Bislang waren Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig die Regel. Ein Deges-Sprecher weist auch darauf hin, dass hier erst dann gebaut werden darf, wenn auch für die benachbarten Abschnitte zu beiden Seiten Baurecht vorliegt. Das ist auch in Niedersachsen längst nicht der Fall – schon gar nicht nach dem jüngsten Regierungswechsel in Hannover mit den Grünen im neuen Kabinett.

Bei der Deges gibt man sich zweckoptimistisch. „Auch in Zukunft wird es in Deutschland eine nachhaltige Verkehrsnachfrage auf der Straße geben, besonders im Schwerverkehr“, sagt Bereichsleiter Bernd Rothe. „In Deutschland existiert kein Regelungsdefizit, sondern ein erhebliches Umsetzungsproblem.“ Die Deges wolle helfen, dieses Umsetzungsproblem für die A 20 zu lösen.

CDU-Mann Wadephul ruft die Grünen zur Raison

Der Ruf aus der Wirtschaft ist unüberhörbar. Die IHK Schleswig-Holstein fordert, dass Bad Segeberg nicht das Ende der Trasse bleiben dürfe. Und aus Berlin meldet sich ein gereizter CDU-Bundestagsabgeordneter Johann Wadephul zu Wort: Die Grünen sollten ihre Blockadehaltung endlich aufgeben.

Das hat Gründe. Die Landtagsfraktion kann dem Koalitionsvertrag nicht widersprechen und schickte in den vergangenen Tagen erst die Grüne Jugend nach vorn, bevor sich ungleich Mächtigere zu Wort meldeten. Die Bundestagsfraktion will das Projekt komplett auf den Müll kippen. Die A 20 werde nicht gebraucht, hieß es aus Berlin. Sie sei klimaschädlich. Und der Bund solle das viele Geld lieber in den Schienenverkehr investieren.

Die SPD findet den erneuten Streit alles andere als witzig. „Unsicherheit ist das genaue Gegenteil von guter Industriepolitik“, sagt Fraktionschef Thomas Losse-Müller. „Der schwarz-grüne Zoff in zentralen Fragen der Infrastrukturpolitik beschädigt Schleswig-Holsteins grundsätzlich sehr gute Ausgangslage in der Industrietransformation.“

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) äußert an die grünen Koalitionspartner in Kiel die klare Erwartung, sich an Vereinbarungen zu halten. Er sei „überzeugt davon, dass die A 20 kommen muss – in kompletter Länge“. Lange Zeit seien die Befürworter zu leise gewesen. Schleswig-Holstein fehle eine anständige Ost-West-Verbindung, „Es ist wirtschaftlich niemals gut, wenn jemand im Stau steht, und wir könnten die Metropole Hamburg enorm entlasten“ – die Stadt Bad Segeberg ohnehin.