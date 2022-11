﻿Wappen verrät: So soll das neue Schiff der Bundespolizei in Neustadt heißen

Die Flotte der Bundespolizei wir immer moderner. Ihr neues Flaggschiff ist an der Weser zu Wasser gekommen. Der Name ist ein streng gehütetes Geheimnis – noch. Denn wer genau hinsieht, entdeckt ein vielsagendes Wappen am Bug.

Die Bundespolizei bekommt im nächsten Jahr ein neues Schiff. Es wird wahrscheinlich den Namen „Neustadt“ tragen. Das zumindest legt das Wappen am Bug nahe.

Kiel/Neustadt. Die Bundespolizei setzt die Erneuerung ihrer Flotte fort. Nachdem 2019 drei Einsatzschiffe in Dienst gestellt wurden, soll 2023 ein weiteres folgen. Sein Name ist allerdings ein streng gehütetes Geheimnis der Bundespolizei – eigentlich. Als vor wenigen Tagen der Neubau bei der Fassmer Werft aus der Halle gezogen und zu Wasser gelassen wurde, war er nirgendwo zu entdecken. Doch es gibt Anzeichen, dass es nach der „Bad Bramstedt“ einen zweiten Städtenamen aus Schleswig-Holstein geben wird. Das Wappen am Bug gibt Insidern einen klaren Hinweis.

Schiffe der Bundespolizei tragen traditionell das Wappen ihrer Patenstädte

Zur Erklärung: Traditionell tragen die Schiffe der Bundespolizei die Wappen ihrer Patenstädte am Bug. Das ist bei der "Potsdam" der brandenburgische Adler und bei der "Bad Bramstedt" der römische Krieger mit goldener Rüstung. Am Bug des neuen Schiffes ist jetzt das Wappen der Stadt Neustadt in Ostholstein deutlich zu erkennen: ein goldenes Boot mit zwei Männern und ein Nesselblatt. Alle anderen Schilder mit Namenszeichen sind verdeckt.

Neustadt ist der Heimathafen aller Einsatzschiffe der Bundespolizei

Zur Frage nach dem Namen „Neustadt“ teilt die zuständige Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nur knapp mit, dass man den Namen weder bestätigen noch dementieren werde. Die Bekanntgabe solle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ein möglicher Grund für die Geheimhaltung: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) möchte offenbar persönlich dabei sein, wenn der Name offiziell enthüllt wird.

Klar ist: Innerhalb der drei See-Inspektionen der Bundespolizei war "Neustadt" schon lange ein Wunschname. Die Gründe liegen auf der Hand. Neustadt ist der Heimathafen aller Einsatzschiffe der Bundespolizei und auch Sitz des Hauptquartiers mit dem maritimen Schulungs- und Trainingszentrum.

Erinnerung an die Anfänge des Seegrenzschutzes

Die Stadt an der Lübecker Bucht war im Mai 1963 auch der Ort für die Aufstellung des Bundesgrenzschutzes See – kurz BGS See. Durch die Lübecker Bucht verlief damals die Seegrenze zur DDR, die durch den Bundesgrenzschutz gesichert werden musste. Der erste Neubau der neuen Polizeibehörde bekam 1968 den Namen „Neustadt“. Das Einsatzschiff diente bis 2004. Seitdem ist es als „Nesebar“ für den Grenzschutz Bulgariens im Schwarzen Meer im Einsatz.

Mit der neuen „Neustadt“ bekommt die Bundespolizei 2023 passend zum 60. Jahrestag der Aufstellung ein neues Flaggschiff. Geliefert wird es von der Fassmer Werft aus Berne an der Weser. Die Werft hatte auch die ersten drei Schiffe „Potsdam“, „Bamberg“ und „Bad Düben“ gebaut. Die „Neustadt“ kommt jetzt als viertes Schiff dazu. Der 86 Meter lange und 2092 BRZ große Neubau verfügt über Speedboote, Hubschrauberlandedeck und mehrere Waffen, darunter auch eine 57 Millimeter-Bordkanone.

Die neue „Neustadt“ könnte „GSG9“-Einheiten beherbergen

An Bord können Einheiten der Spezialeinheit „GSG9“ untergebracht werden. Der Schiffstyp wurde von Fassmer aus einer Marinekorvette entwickelt. Im Gegensatz zur Marine beträgt die Bauzeit pro Schiff bei der Bundespolizei statt sechs Jahre nur zwei.

Die knapp 20-köpfige Besatzung soll mit den Booten rund um die Uhr auf Nord- und Ostsee patrouillieren. Schwerpunkt ist jedoch die Ostsee, wo in Neustadt und Warnemünde zwei Flottillen stationiert sind. Die dritte Flottille mit zwei Booten ist bei der Bundespolizeiinspektion See in Cuxhaven beheimatet.