Sie werden beleidigt, mit Zigarettenkippen beworfen und teils sogar von Autofahrern angefahren. Die rund 500 Beschäftigten der landeseigenen Straßenmeistereien sorgen Tag und Nacht für Sicherheit auf den Fahrbahnen – und ernten oft nur Ärger.

Gettorf. Ihr Job zählt zu den gefährlichsten im Land. Dank für ihre Arbeit bekommen sie dennoch kaum. Rund 500 Kolleginnen und Kollegen in den 22 Straßenmeistereien sorgen dafür, dass rund 4000 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zwischen den Küsten rund um die Uhr befahrbar sind. Was sie über das Verhalten vieler Autofahrer berichten, klingt haarsträubend. Für mehr Respekt gegenüber den Männern und Frauen in Orange wirbt jetzt eine landesweite Kampagne.