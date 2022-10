﻿Durch Schleswig-Holstein tourt ein Beratungsbus zu Aids zu Hepatitis C

In Schleswig-Holstein soll künftig ein Test- und Beratungsbus Menschen über Hepatitis C und Aids aufklären.

Kiel. In Schleswig-Holstein soll künftig ein Test- und Beratungsbus zu den Erkrankungen Hepatitis C und Aids unterwegs sein. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) gab am Donnerstag gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren der Landes-Aidshilfe den symbolischen Startschuss. Das Land stellte für den Erwerb sowie Personal- und Sachkosten mehr als 100 000 Euro zur Verfügung. Geplant sei, diese Summe für einen dauerhaften Betrieb auch in den Folgejahren zu gewähren. Unterstützung kommt auch von der Deutschen Aids-Stiftung und der Pharmaindustrie.

Von der Decken: „Wir möchten Menschen in ihren Lebenswelten erreichen“

Es handle sich bundesweit um ein einmaliges Projekt. „Wir möchten Menschen, die besonders gefährdet sind, direkt und unmittelbar in ihren Lebenswelten erreichen“, sagte von der Decken. Dafür sei in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein ein aufsuchendes Angebot nötig: Der Bus solle vor allem an Szenetreffpunkten halten. Da Vertrauen unumgänglich sei, werde man mit den Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe eng zusammenarbeiten. 44 Prozent der Menschen, die Drogen konsumieren, seien mit Hepatitis C infiziert – oft, ohne es selbst zu wissen. Nach Einschätzung der Landesregierung sind es im Norden derzeit 6700 Männer und Frauen.

Dabei lasse sich Hepatitis C nebenwirkungsfrei therapieren und sei nach etwa acht bis zwölf Wochen ausgeheilt. Diese Möglichkeit sei vielen Betroffenen aber nicht bekannt. Umso wichtiger sei eine frühe Diagnose und Behandlung, da die Erkrankung den gesamten Körper befallen könne und häufig nicht nur zu schweren Leberschäden führe, sondern auch zu Herzerkrankungen, Diabetes und massiven psychischen Problemen.