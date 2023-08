Besser geht immer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Landeshauptstadt direkt am Meer - nicht viele weltweit können mit dem Kieler Standortvorteil mithalten. Und doch scheint die Stadt an der Förde noch immer nicht so richtig viel Nutzen aus diesem Privileg zu ziehen. Stadtbaurätin Doris Grondke höchstpersönlich wagt den Vergleich mit dem dänischen Aarhus, in Sachen Stadtplanung und Städtebau oft als Klassenprimus gelobt. Ihr Fazit: Manchmal ist man in Kiel einfach zu mutlos. Woran sie das festmacht, hat sie meiner Kollegin Gunda Meyer im Interview erklärt.

Wenige Kilometer nordwestlich von Kiel macht eine Stadt schon jetzt eine Menge aus ihrer Wasserlage. In Eckernförde wächst entlang der Küstenlinie eine regelrechte Ausgehmeile heran. Christoph Rohde hat für Sie zusammengetragen, was dort demnächst öffnet und was es bereits gibt - bummeln Sie mit ihm einmal den Strand entlang.

Wer sein Haus oder seine Wohnung sanieren lässt, egal ob aus energetischen oder anderen Gründen, erlebt oft eine böse Überraschung: In vielen Wänden, Böden oder Fliesenfugen steckt Asbest - wird es bei Renovierungsarbeiten freigesetzt, können die krebserregenden Fasern in die Lunge derjenigen gelangen, die die Arbeiten ausführen. Eine große Gefahr für Handwerker, meint die IG Bau. Und sie hat auch schon eine Idee, wie das Risiko minimiert werden könnte.

Was sonst noch wichtig ist, war oder wird, lesen Sie hier.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Erfolgreich mit der Bewerbung um den Buchhandlungspreis: Hauke Harder. © Quelle: Karina Dreyer

Von Hauke Harder lernen heißt siegen lernen: Vier Mal hat der Betreiber der Buchhandlung Almuth Schmidt schon den Buchhandlungspreis gewonnen - kein Wunder, dass Harder mit einem fröhlichen Lächeln durch die Gegend radelt. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Waren Sie auf dem Wacken Open Air? Oder sind Sie einfach so ein Fan von Schwermetall-Musik? Dann sollten Sie unbedingt Marco Nehmers Story lesen - eigentlich sollten Sie das sogar, wenn Sie ganz andere Musik mögen, denn amüsieren werden Sie sich auf jeden Fall.

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre

Stefanie Gollasch, Chefredakteurin





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN