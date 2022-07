Bei unserer Leserumfrage lag das Eisstübchen am Kreishafen in Rendsburg klar vorn. Sie wählten es zur beliebtesten Eisdiele in Schleswig-Holstein. Betreiber Jens Perna freut sich über die Auszeichnung.

Sommerzeit ist Eiszeit. Wir wollten von unseren Lesern wissen, wo es in Schleswig-Holstein das beste Eis gibt. Das Ergebnis: im Eisstübchen am Kanal in Rendsburg. In dem traditionsreichen Betrieb lockt Jens Perna die Kunden mit Konditorenkunst und regionalen Zutaten an den Kreishafen.

Oliver Stenzel WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket