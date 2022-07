Beste Eisdiele in SH gesucht: Jetzt über die Top-10 abstimmen!

Leckeres Eis gibt es in vielen Eisdielen in Schleswig-Holstein – aber wo schmeckt es am besten? Das wollen wir von Ihnen wissen.

Schleswig-Holstein. Eiscreme ist im Sommer eine willkommene Abkühlung – auch in Schleswig-Holstein. Wenn hier das Thermometer über 20 Grad steigt, bilden sich schnell lange Schlangen vor den Eisdielen.

Wir wollen von Ihnen wissen, wo das Eis am besten schmeckt. Dafür haben wir bereits in den vergangenen Tagen eine Umfrage gestartet, an der sich mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt haben. Aus allen Antworten haben wir die Top-10 der beliebtesten Eisdielen in Schleswig-Holstein ermittelt.

Die zehn beliebtesten Eisdielen in Schleswig-Holstein – welche ist Ihr Favorit?

Diese stehen bis Dienstag, 12. Juli, 23.30 Uhr, erneut zur Abstimmung. Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie zur Umfrage.

Ihre Mühe soll natürlich nicht umsonst sein: Diesmal verlosen wir unter allen, die mitmachen, einen Shell-Tankgutschein über 20 Euro.

Wir wünschen viel Glück!