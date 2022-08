Wacken. Auf dem 240 Hektar großen Gelände des Wacken Open Airs, das am Mittwoch offiziell im Kreis Steinburg eröffnet hat, ist man einiges gewöhnt. Regelmäßig verwandelte norddeutsches Schietwetter das Areal in eine Schlammwüste. 2022 scheint Petrus andere Pläne für die 75 000 Gäste zu haben: 33 Grad und von Regen keine Spur. Wie passen düstere Musik und heiterer Sonnenschein zusammen?

Hitzewarnungen werden am Donnerstag über die Monitoren auf dem Innenfeld des Wacken Open Air ausgespielt: Wasser trinken und auf Sonnenschutz achten. So warm war es während des Metalfestivals schon lange nicht mehr. Meik Volkmann hat schon um 9 Uhr den ersten Schattensuchenden Asyl gewährt. Mit seiner Gartenspritze sorgt er aber auch bei Passantinnen und Passanten für wohlige Abkühlung. Er war einer der ersten Camper auf dem Zeltplatz und konnte sich und seinen Freunden einen Platz ganz nahe an den Bühnen sichern. So sind die Wege bei der Hitze wenigstens kurz.

„Zwei Mal duschen in 24 Stunden ist normalerweise nicht viel, aber für das Wacken schon enorm“, erzählt Christine Vogl (29) aus Bremerhaven. Sie zeltet mit ihrer Zwillingsschwester Bettina dicht an der Wasserversorgung. So können die Schwestern auch das kleine Planschbecken für die Getränke immer wieder neu befüllen. „Wir sind richtig erleichtert, dass das Wacken endlich wieder stattfindet. Es ist schön, endlich wieder Livemusik zu bekommen und Metal ist unsere Lieblingsmusik“. Das Duo freut sich auf Stratovarius, Visions of Atlantis und Tarja. Bis dahin heißt es aber: entspannen unter dem Pavillon.

Schatten ist in Wacken die erste Wahl gegen die Hitze

Schatten ist bei den meisten Metalfans das Mittel der Wahl, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Gegen Mittag hält es viele der Musikfans in ihren Camps. Per Generator werden Ventilatoren betrieben, nasse Tücher sorgen für Erfrischung. Die Bierdosen werden am Nachmittag gegen Slushie, Eis und Leitungswasser ersetzt. „Ich hätte mir mehr Regen gewünscht, dann ist es angenehmer bei den Konzerten“, sagt Matthias Wiemhöfer (44), der sich mit Waldmeister- und Raffaelo-Eis abkühlt. Der Schlamm habe ihn nie gestört: „Das ist dann doch erst eine richtige Herausforderung.“

Ein paar Hartgesottene schmeißen auch bei über 30 Grad den Grill an, oder treiben sogar Sport. Zwischen den Zelten haben Raphael Eichinger (30) und Andreas Maurer (30) Gymnastikmatten und Tablet aufgebaut. Es läuft ein „Full Body Workout“. Warum sie trainieren? „Weil jetzt bei uns die 3 vorne steht“, sagt Eichinger und lacht. Viel mehr Puste zum Plaudern haben sie dann aber nicht mehr.

Sanitäter haben durch die Hitze beim Wacken Open Air 2022 gut zu tun

Björn Mustereit vom Malteser Hilfsdienst hat an diesem Donnerstag alle Hände voll zu tun. Viele Festivalbesucher müssen sich an diesem Tag von den Sanitäterinnen und Sanitätern versorgen lassen. „Das erleben wir aber nicht nur auf dem Wacken, die Hitze macht den Menschen überall zu schaffen.“ Neben Sonnenbrand und Sonnenstichen litten die Menschen durch das heiße Wetter auch immer häufiger unter Durchfall.

„Immer noch kühler als zu Hause“, stellt Nina Großmann (19) aus Köln fest, die zum ersten Mal auf dem Wacken ist und ihre Begleitung ergänzt: „Nach meinem letzten Wacken konnte ich die Füße kaum noch heben, weil es so anstrengend war, im Matsch zu laufen – da ist mir dieses Wetter deutlich lieber.“ Und wenn es doch zu heiß wird? Wasserschlacht! Wasserpistolen stehen jederzeit bereit.

Einige Zelte weiter kühlt sich Joshua Wegmann (23) im Einhorn-Planschbecken ab. „Wenn es bewölkt ist, geht es, aber in der Sonne ist es echt hart.“ Trotzdem ist er von seinem ersten Wacken begeistert. „Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe – gute Stimmung, tolle Musik.“ Spätestens am Freitag kann die schwarze Gemeinde ihre Lederkutten wieder überwerfen. Denn für die restlichen Festivaltage, bei denen unter anderem Slipknot, As I lay Dying und In Extremo spielen, sind frische 20 Grad und auch der ein oder andere Regenschauer angesagt.