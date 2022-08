Die Hitze am Donnerstag macht sich auch beim Wacken Open Air 2022 bemerkbar: Statt Schlammwüste gibt es 33 Grad. Die Festivalbesucher reagieren mit Wasserschlacht, Ventilatoren oder einem Bad im Planschbecken. Doch die Temperaturen sorgen auch dafür, dass die Sanitäter gut zu tun haben.

Wacken. Auf dem 240 Hektar großen Gelände des Wacken Open Airs, das am Mittwoch offiziell im Kreis Steinburg eröffnet hat, ist man einiges gewöhnt. Regelmäßig verwandelte norddeutsches Schietwetter das Areal in eine Schlammwüste. Für das Wacken-Wetter 2022 scheint Petrus andere Pläne für die 75 000 Gäste zu haben: 33 Grad und von Regen keine Spur. Wie passen düstere Musik und heiterer Sonnenschein zusammen?

Wegen dem heißen Wetter in Wacken werden Hitzewarnungen am Donnerstag über die Monitoren auf dem Innenfeld des Wacken Open Air 2022 ausgespielt: Wasser trinken und auf Sonnenschutz achten. So warm war es auf dem Metalfestival in Schleswig-Holstein schon lange nicht mehr. Meik Volkmann hat schon um 9 Uhr den ersten Schattensuchenden Asyl gewährt. Mit seiner Gartenspritze sorgt er aber auch bei Passantinnen und Passanten für wohlige Abkühlung. Er war einer der ersten Camper auf dem Wacken Zeltplatz und konnte sich und seinen Freunden einen Platz ganz nahe an den WOA-Bühnen sichern. So sind die Wege bei der Hitze wenigstens kurz.