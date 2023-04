﻿Immer mehr Fälle in Schleswig-Holstein: Wie Tankstellen sich gegen Betrüger schützen

Immer häufiger klauen Menschen Sprit an Tankstellen. Sie tanken und fahren weg, ohne zu bezahlen. Zuletzt hat ein ungewöhnlicher Fall in Ostholstein Aufsehen erregt. Was können Pächter tun, um sich zu schützen?

Lübeck. Die Maschen der Betrüger an deutschen Tankstellen werden immer abgebrühter und kreativer. Das zeigte unlängst ein Fall in Neustadt in Ostholstein. Statt ihre eigene Tankrechnung zahlte eine Frau die der Zapfsäule nebenan. Das war kein Versehen. Denn die Frau hatte Autogas in Höhe von 40 Euro in ihr Auto gefüllt, ihr Nachbar hingegen Benzin für nur 18 Euro. Aufgefallen war der Trick der Kassiererin erst, als der Kunde seine Tankfüllung bezahlen wollte. Doch die Betrügerin war längst verschwunden.

50 Prozent mehr Tankbetrüge in 2022

Von Pächtern aus der Region häufen sich Geschichten über Betrugsfälle dieser Art. Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen den Anstieg. Laut Destatis wurden im Jahr 2021 in Schleswig-Holstein noch 958 Tankbetrugsfälle registriert, 2022 waren es schon 1438. Ein Anstieg von fast 50 Prozent. Die Aufklärungsquote dieser Verbrechen ist hingegen gesunken. 2022 wurden 27 Prozent der Fälle gelöst, im Jahr davor waren es 33 Prozent.

Sicherheit durch Videoüberwachung

Wie können sich Tankstellenpächter gegen Betrug dieser Art zu schützen? „Durch Videoüberwachung und guten Sichtkontakt zu den Säulen“, sagt Herbert Rabl, Pressesprecher des Tankstellen-Interessenverbands Deutschland. Wie im Falle des ostholsteinischen Betrugs können Kameras die Kennzeichen der wegfahrenden Autos erfassen, über die die Betrüger ermittelt werden können.

Doch letztlich liegt es an der Wachsamkeit des diensthabenden Tankstellenmitarbeiters, wie ein Angestellter der Shell in Lübeck bestätigt. „Man muss immer darauf achten, an welcher Zapfsäule gerade getankt wird“, sagt er. Ein System zeigt den Mitarbeitern, welche Zapfsäule gerade Sprit pumpt, welche noch bezahlt werden muss und welche unbenutzt ist.

Betrüger kleben Kennzeichen ab

Zusätzlich gäbe es zwei Situationen, in denen die Tankstellenmitarbeiter noch wachsamer werden. Wenn Menschen mit übergezogener Kapuze aus dem Wagen steigen und wenn die Spritpreise über einen langen Zeitraum hoch sind. „Dann kann man sich fast schon darauf einstellen“, sagt eine Mitarbeiterin der Tankstelle.

Einen spektakulären Fall hat der Tankstellen-Mitarbeiter in diesem Jahr erlebt. Am Vormittag fuhr ein Fahrzeug mit einem abgeklebten Kennzeichen vor und tankte. Der Tankstellenmitarbeiter reagierte sofort. Er stellte sich wortlos vor das Fahrzeug, dessen Kennzeichen mit Zeitungspapier abgedeckt war.

Als der Fahrer fertig getankt hatte, sah es doch so aus, als würde er in den Tankshop gehen, um zu bezahlen. Der Mitarbeiter zog sich zurück. Aber der Fahrer schaffte es, sich hinter einem Lastwagen zu verstecken. Sein Beifahrer setzte sich hinter das Steuer und fuhr los. Sie konnten entkommen – mit Sprit für 60 Euro im Tank. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass die Täter geschnappt werden.

Mehr als nur Sprit an der Tankstelle

Ist es an der Zeit, das System der Tankstelle in Deutschland, das schon fast auf Vertrauensbasis funktioniert, zu ändern? „Diese Diskussion gibt es in Deutschland nicht“, sagt Rabl. Deutschland sei der optimierteste Markt in ganz Europa. Und Tankstellen seien schon lange kein Ort mehr, der ausschließlich Treibstoff verkauft.

„20 Prozent des Umsatzes kommt durch den Sprit, 60 Prozent aus dem Shop, etwa durch Zeitschriften, die heiße Theke oder Alkohol. Und 20 Prozent durch andere Dienstleistungen, Reifenwechsel zum Beispiel“, erklärt Rabl. Einige Tankstellen gleichen einem Lebensmittelladen. Grund dafür sei auch, dass die Mineralölkonzerne sehr viel abschöpfen. Darum verdienen die Pächter immer weniger am Treibstoff.