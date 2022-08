﻿Betrugsvorwurf wackelt: Wende im Fielmann-Prozess in Kiel

Im Kieler Fielmann-Prozess geht es wohl bald nicht mehr um Betrug, sondern nur noch um Untreue: Dies hat das Landgericht gegenüber den Prozessbeteiligten signalisiert. Dann kämen für fünf der sechs Angeklagten allenfalls noch geringe Bewährungsstrafen in Betracht. Die Einzelheiten.

Große Runde mit sechs Angeklagten: Der Fielmann-Prozess vor dem Landgericht Kiel startete als spektakuläres Verfahren – und könnte jetzt weitgehend in sich zusammenfallen.

Kiel. Im sogenannten Fielmann-Prozess vor dem Kieler Landgericht werden die Dinge offenbar nicht mehr so heiß gegessen, wie sie gekocht worden sind. Die Landgerichtskammer hat den Prozessbeteiligten die „vorläufige Meinung“ signalisiert, dass der Anklagevorwurf des 1350-fachen Betrugs in Tateinheit mit Untreue sich nach der bisherigen Beweisaufnahme möglicherweise nicht halten lässt. Es komme dann allenfalls Untreue und Beihilfe dazu in Betracht.

Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts den Kieler Nachrichten. Der mögliche Strafrahmen würde sich damit zumindest für fünf der sechs Angeklagten auf Bewährungsstrafen von deutlich unter zwei Jahren verringern.

Darum geht es im Fielmann-Prozess in Kiel

In dem Prozess geht es um überhöhte oder ganz fingierte Rechnungen für Sponsoren-Events zu Lasten der Fielmann AG. Der Hauptangeklagte ist ein früherer, damals fürs Regionalmarketing verantwortlicher Mitarbeiter der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit bei Fielmann. Er soll Rechnungen so manipuliert haben, dass Partnerfirmen über Gebühr kassieren konnten. Im Gegenzug soll er sich bei ihnen schadlos gehalten haben.

Fielmann-Prozess in Kiel: Wer Bescheid weiß, kann nicht getäuscht werden

In der Neubewertung der Anklage spielt offenbar die skurrile Zeugenaussage des damaligen Vorgesetzten des Hauptangeklagten eine wichtige Rolle. Der damalige Hauptabteilungsleiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Fielmann war mit frappierenden Erinnerungslücken aufgefallen. So meinte er sich nicht einmal erinnern zu können, warum Fielmann sich schließlich von ihm getrennt habe. Es kann wohl nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann über die Machenschaften seines Mitarbeiters im Bilde war. Das würde den Betrugsvorwurf entkräften: Wer Bescheid weiß, kann nicht mehr getäuscht werden.

Verteidiger frohlockt: „Sensationelle Wende“ im Fielmann-Prozess in Kiel

Einer der Verteidiger in dem Prozess, Peter Meyer-Grage aus Kiel, frohlockt: „Die Vorwürfe des Betrugs entfallen. Das gesamte Koordinatenkreuz des Verfahrens hat sich geändert.“ Meyer-Grage vertritt einen Mitarbeiter einer der Event-Agenturen. Der Anwalt spricht von einer „sensationellen Wende“.

Gericht könnte Verfahren im Fielmann-Prozess zu einem Teil der Taten einstellen

Gefallen dürfte den Verteidigern auch eine weitere „vorläufige Meinung“ des Gerichts. Die Kammer erwägt, unter den fast 1400 angeklagten Taten all jene fallen zu lassen, in denen es nur um überhöhte Rechnungen geht. Begründung: Sie fielen im Vergleich zu gänzlich erfundenen Rechnungen fürs Strafmaß kaum ins Gewicht. Der Aufwand der Beweiserhebung stehe in keinem vertretbaren Verhältnis zur Strafandrohung.

Wegen der Wende in dem Prozess hat die Kammer den für Donnerstag anberaumten Verhandlungstag abgesagt. Der Prozess wird nun am kommenden Dienstag um 13.30 Uhr mit der Befragung einer Vernehmungsbeamtin des Landeskriminalamtes fortgesetzt.