﻿Bettenplan von Karl Lauterbach stößt in Schleswig-Holstein auf Widerstand

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Krankenhäuser dazu verpflichten, die Bettenkapazität auf den Normalstationen über ein spezielles System an den Bund zu melden. In Schleswig-Holstein gibt es daran heftige Kritik – aus mehreren Gründen.

Jonas Bickel WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket