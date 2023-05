﻿Immer mehr Schleswig-Holsteiner entdecken das Imkern für sich

Bornhöved. Faszination Biene: Immer mehr Menschen im Norden entdecken das Imkern für sich. Der Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker verzeichnet stetig steigende Mitgliederzahlen. Doch Imkern ist nicht leicht. Das Hobby erfordert Zeit, Erfahrung und umfangreiches Wissen. Ein Experte erzählt, worauf es ankommt.

Wenn einer mit Bienen Erfahrung hat, dann Heinrich Witt. Der 91-Jährige aus Bornhöved imkert seit mehr als 50 Jahren und ist derzeit einer der ältesten aktiven Imker im Land. „Vermutlich mache ich das auch noch bis zum letzten Atemzug.“ Ein Leben ohne die fleißigen Honiglieferanten kann sich der gelernte Landwirt nicht vorstellen.

Imker wurde für seinen Honig mehrfach vom Deutschen Imkerbund ausgezeichnet

Schon sein Vater hatte Bienen. Als der 1971 starb, übernahm Sohn Heinrich einfach die letzten drei Völker, weil kein anderer sie wollte. „Ich kann es ja mal versuchen“, dachte er sich damals. Aus dem Versuch wurde eine große Liebe. Es gab Jahre, da hielt er 25 Völker und schleuderte bis zu 1000 Pfund Honig pro Saison. Mehrfach wurde sein Honig vom Deutschen Imkerbund ausgezeichnet.

Tipps für angehende Hobbyimker in Schleswig-Holstein

Derzeit stehen vier Bienenkästen in seinem eigenen Garten. Vier weitere Völker hat er im Nachbarort aufgestellt. „Bienen machen einfach Spaß“, sagt er und schwärmt vom Brummen und Summen. Doch wie taucht man am besten ein in die faszinierende Welt der Bienenhaltung? Hier seine ganz persönlichen Tipps für angehende Hobbyimker:

Imkerschule Schleswig-Holstein: Das Imkerhandwerk will gelernt sein Der Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker vertritt die Interessen von rund 3600 Imkerinnen und Imker im Land. Sie sind in 72 Ortsvereinen, zehn Züchterringen und acht Kreisverbänden organisiert. Insgesamt besitzen die Verbandsmitglieder rund 31 000 Bienenvölker. Für alle Interessierten bietet der Landesverband mit seiner angeschlossenen Imkerschule in Bad Segeberg unterschiedlichste Schulungen an. Speziell für Anfänger ist ein Online-Kursus zum Reinschnuppern in die Imkerei konzipiert. Außerdem können angehende Hobbyimker verschiedene Grundkurse buchen. Auf der Homepage (www.imkerschule-sh.de) finden sich Ortsvereine in der Nähe und weitere Infos.

Tipp 1: Der angehende Imker sollte Fragen stellen

Wer Imker werden will, sollte erst einmal bei einem alten Hasen in die „Lehre“ gehen. Da lerne man am besten. Dazu sollten an der Imkerschule oder in den Ortsvereinen Kurse belegt werden.

Tipp 2: Im Sommer nur einen Kurzurlaub planen

Die Monate Mai, Juni und Juli sind die wichtigsten Monate im Bienenjahr. „Da muss man bei den Bienen sein“, sagt Heinrich Witt. Die Aufgaben im Sommer: Aufpassen, dass die Bienen nicht schwärmen und mit der Königin das Weite suchen, den Honig schleudern und rühren.

Tipp 3: Fürs Imkern einen Partner suchen

Sich mit anderen Imkern zusammenzuschließen, sei oft eine gute Idee. Gemeinsam mache alles eh viel mehr Spaß. Außerdem könne man beispielsweise gemeinsam eine Honigschleuder anschaffen, sich eine Bienenküche teilen oder die Bienenstöcke.

Tipp 4: Den Honig der Bienen sollte man mögen

Beim Schleudern geht der Honig nicht nur in den dafür vorgesehenen Behälter. „Es kleckert und spritzt schon ziemlich“, sagt der Imker. Wer der süßen, klebrigen Masse nichts abgewinnen kann, sollte die Finger vom Hobby lassen. Heinrich Witt liebt Honig sehr. „Frisch geschleudert und auf Rosinenbrot mit Butter schmeckt er am besten.“ Drei Sorten sammeln seine Bienen: Frühlingsblüte, Raps und Sommertracht. Von neumodischen Sorten wie Espresso- oder Marzipan-Honig, bei denen natürliche Aromen zugesetzt werden, hält er rein gar nichts. Aber Geschmäcker sind verschieden.

Tipp 5: Imkern ist ein teures Hobby

Wer das Imkern für sich entdeckt, kann ganz schon tief in die Tasche greifen. Nötig sind Bienenstöcke, Wabenrahmen, Bienen, ein Schutzanzug, eine Schleuder und vieles mehr. In Imkereibedarfs-Geschäften kommen da gerne mal Summen in Höhe von rund 2000 Euro zusammen. „Besser ist es, erfahrenen Imkern das ein oder andere gebrauchte Stück abzukaufen oder sich einiges zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken zu lassen“, sagt Heinrich Witt. Bei Second-Hand-Ware sollte man allerdings unbedingt auf ein aktuelles Gesundheitszeugnis achten.

Tipp 6: Viele Bienen sind nicht immer von Vorteil

Zu Beginn fängt man am besten mit nur ein bis zwei Bienenvölkern an. Wer mit mehr Völkern liebäugelt, sollte bedenken, dass dies auch mehr Arbeit und mehr Honig bedeutet. „Man sollte nicht mehr Bienen haben, als man Honig verkaufen kann.“

Tipp 7: Das Umfeld der Bienen ist wichtig

Bienen fliegen in einem Radius von rund fünf Kilometern. Irgendwo da sollte also etwas blühen. Besonders im Hochsommer nach der Rapsernte. Ansonsten verhungern die Bienen. Von der Haltung auf Balkonen oder Hochhäusern hält Heinrich Witt rein gar nichts. „Viel zu viel Geklötter“, sagt der Fachmann und gibt zu bedenken, dass Waben, die mit Honig gefüllt sind, viel wiegen.

Tipp 8: Ein Imker muss auch genießen können

Bienen bedeuten nicht nur Arbeit. „Einfach mal hinstellen und beobachten“, sagt Heinrich Witt. Das sei wie Meditation und beruhige die Nerven ungemein. Das Summen ist für ihn wie Musik. Der Duft am Bienenstock sei zudem äußerst gesund – genau wie der Honig.