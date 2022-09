﻿Bildungsexperten fordern Informatik als Pflichtfach

Damit Kinder besser auf die digitalisierte Welt vorbereitet werden, fordert die Ständige Wissenschaftliche Kommission – ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz – Informatik als Pflichtfach in deutschen Schulen einzuführen. Digitale Bildung soll den Experten zufolge schon in der Kita beginnen.

Kiel/Berlin. Computer spielen eine immer größere Rolle im Alltag – darum muss Informatik künftig Pflichtfach an den Schulen werden. So lautet eine der Kernempfehlungen in einem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, das am Montag der Kieler Professor Olaf Köller vorstellte. Der wissenschaftliche Direktor des Kieler Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaft und Mathematik ist Vorsitzender der Kommission, die die Schulministerinnen und -minister der Länder berät.

Schon in der Grundschule sollen Informatik-Inhalte als Teil des Sachunterrichts vermittelt werden. Dabei könnte es zum Beispiel um die Frage gehen, wie Roboter funktionieren. In der Mittelstufe soll es Informatik dann als Pflichtfach geben. Ziel wäre, in der Oberstufe mit dem Fach zumindest so viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen wie etwa mit Chemie-Unterricht.

In Schleswig-Holstein läuft Pilotphase für Informatik als Pflichtfach bis 2024

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), aktuell Präsidentin der Kultusministerkonferenz, wies auf einen erfreulichen Schub für das Thema in der Corona-Zeit hin. Die Digitalisierung werde aber ein lang andauernder Prozess der Weiterentwicklung des gesamten Bildungssystems sein. Köller ergänzte: „Es ist kein Geheimnis, dass wir im internationalen Vergleich hinterherhinken.“

Schleswig-Holstein hat sich bereits auf den Weg gemacht, Informatik verpflichtend in der Klasse fünf bis zehn einzuführen. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen ist festgehalten, dass das Fach künftig flächendeckend an weiterführenden Schulen im Umfang von vier Stunden unterrichtet werden soll. Dafür ist dieses Schuljahr eine Pilotphase angelaufen, die bis 2024 dauern soll.

Bislang gehört Informatik in den Schulen in Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und im Saarland fest zum Stundenplan. Niedersachsen führt das Fach zum kommenden Schuljahr verpflichtend ein.

Auch Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) sprach sich für die Einführung des Pflichtfachs aus. Herausforderung sei allerdings nicht nur, zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen: „Wenn ein Schulfach neu eingeführt wird, müssen andere Schulfächer in der Regel ein paar Stunden abgeben.“ Das sei mitunter konfliktreich.

Kinder sollen schon in Kita an Digitalisierung herangeführt werden

In Schleswig-Holstein ist an Gymnasien vorgesehen, die vier Stunden zusätzlich in die Stundentafel aufzunehmen. An Gemeinschaftsschulen soll die Gesamtstundenzahl nur erhöht werden, wenn die Schulkonferenz das beschließt.

Dem Gutachten zufolge sollte nicht erst in der Schule, sondern sogar schon in der Kita angesetzt werden. In der frühkindlichen Bildung gehe es nicht darum, Kindern sofort Tablets in die Hand zu drücken, vielmehr könnten sie mit zweifarbigen Holzwürfeln spielerisch die Funktionsweise eines Bildschirms verstehen lernen, empfehlen die Fachleute.

Von Anne Holbach und Tobias Peter