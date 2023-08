﻿Bildungsmonitor 2023: Schleswig-Holstein ist nicht mehr als Mittelmaß

Kiel. Mittelprächtige Bildungsnoten für Schleswig-Holstein: Im sogenannten Bildungsmonitor 2023 belegt das nördlichste Bundesland wie im Vorjahr Rang 9 von 16. Die Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bewertet anhand von insgesamt 98 Indikatoren in 13 Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sachsen, Bayern und Thüringen schneiden am besten ab, zu den Schlusslichtern zählen Brandenburg, Berlin und Bremen. In der Langzeitentwicklung schwimmt Schleswig-Holstein gegen den Trend: Während sich das Bildungsniveau in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren laut Studie „dramatisch verschlechtert“ hat, hat sich Schleswig-Holstein leicht verbessert.

Im Lesen und Hörverstehen liegen Schleswig-Holsteins Schüler auf Platz 1

Zu den Stärken zählen im Norden die Leistungen in den Bewertungskriterien Bildungsarmut, Integration und Schulqualität. So erreicht ein relativ hoher Anteil der Grundschulkinder die Mindeststandards im Lesen, im Hörverstehen liegen Schleswig-Holsteins Grundschülerinnen und -schüler sogar auf Rang eins. Im Vergleich zur Vorgängererhebung haben sich die Ergebnisse der Kompetenztests aber verschlechtert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg der Kinder ist in den Grundschulen zudem vergleichsweise gering. Aber: 21 Prozent der ausländischen Schulabsolventinnen und -absolventen erreichten im Jahr 2021 keinen Abschluss, der Bundesdurchschnitt liegt nur bei 15,7 Prozent.

Großen Nachholbedarf sieht der Bildungsmonitor 2023 bei der Förderinfrastruktur, wo Schleswig-Holstein den vorletzten Platz belegt. Nur wenige Kinder besuchen demnach Ganztagseinrichtungen in Kitas und Schulen. Auch im Bereich Hochschule/Mint schneidet Schleswig-Holstein schlecht ab. Mint steht für Unterrichts- und Studienfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Nur relativ wenige Studienanfängerinnen und -anfänger aus anderen Bundesländern kommen in den Norden. Der Mint-Anteil am wissenschaftlich-künstlerischen Personal an den Hochschulen ist außerdem der niedrigste von allen Bundesländern.

Forscher fordern den Ausbau frühkindlicher Bildung

Die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft forderten angesichts der schlechten bundesweiten Ergebnisse den Ausbau frühkindlicher Bildung, mehr Selbstbestimmung für Schulen, jährliche bundesweite Vergleichsarbeiten in allen Klassenstufen sowie die gezielte Förderung von Schülern und mehr hochwertige Ganztagsangebote.

Bildungsmonitor 2023: Vorschulpflicht für alle Kinder, die schlecht Deutsch sprechen?

INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben spricht sich für eine „Zeitenwende in der Bildungspolitik“ aus. Deutschland verliere in vielen Bereichen „den Anschluss an die Weltspitze“. Besonders kritisch seien die mangelnden Sprachkenntnisse in der Grundschule. Er verlangt eine Vorschulpflicht für alle Kinder, die schlecht Deutsch sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) rennt Alsleben damit offene Türen ein. Sie hatte schon 2022 eine Kita-Pflicht für schlecht Deutsch sprechende Kinder gefordert. Die Kitas liegen in Schleswig-Holstein allerdings in der Zuständigkeit von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne).

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bezeichnet sich selbst als überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Finanziert wird die Initiative von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie.

KN