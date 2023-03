Bittere Pille für Pendler: Superstreiktag am Montag

Ein großer Streik bahnt sich an: Am Montag sollen die öffentlichen Verkehrsmittel bestreikt werden. Wie stark Schleswig-Holstein betroffen sein wird, ist Thema in der „Post aus dem Newsroom“. Dort lesen Sie auch, wie es hinter den Kulissen von Citti in Kiel aussieht und erfahren, wann es in Kiel die nächste Bombenentschärfung gibt.

Am Montag sollen Züge in Schleswig-Holstein bestreikt werden.

der Montag könnte für Pendler zu einer Geduldsprobe werden: Verdi und EVG wollen den öffentlichen Verkehr in ganz Deutschland lahmlegen. Und meinen damit nicht nur Bus und Bahn, sondern auch den Schiffsverkehr und Tunnel ... konkret den Elbtunnel in Hamburg. Keine schöne Prognose! Doch wie sieht es in Schleswig-Holstein aus? Fährt die KVG? Was ist mit Erixx und AKN? Und was mit den Überlandbussen? Jonas Bickel hat mit den Verkehrsbetrieben gesprochen.

Einen Vorgeschmack auf den Großstreik gibt es bereits an diesem Freitag. Im öffentlichen Dienst in der Region wollen Beschäftigte morgen die Arbeit niederlegen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Nun aber genug der Streiks: Vor 50 Jahren ist der Citti Markt in Kiel an den Start gegangen. Mittlerweile steht das Unternehmen für eine große Vielfalt an Produkten. Anlass für uns, einmal hinter die Kulissen zu blicken! Was passiert eigentlich, bevor der Markt öffnet? Und was, wenn er schließt? Ulrich Metschies gibt Ihnen Einblicke in die sonst verborgene Citti-Welt!

Zu guter Letzt widmen wir uns der Prokrastination. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten. Übersetzt: Sie tun 1000 andere Dinge, ehe sie sich mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen. Also erst die Wohnung putzen, bevor Sie die Steuererklärung machen ... In der Misere, Dinge aufzuschieben, befinden sich momentan auch viele Studenten. Am 31. März müssen sie ihre Hausarbeiten abgeben. Doch Handy und Co. lenken gerne von der Arbeit ab. Die Uni Kiel will nun mit der „Langen Nacht der Hausarbeiten“ helfen. Ob die neuen Pflegestudenten in Neumünster auch unter Prokastination leiden werden? Warten wir es ab...

Dieses Luftbild zeigt die Baustelle zur neuen Rader Hochbrücke. © Quelle: Ulf Dahl

Noch bevor die Politik-Prominenz in zwei Wochen zum ersten Spatenstich anrückt, kommen auf einer der größten Baustellen in Schleswig-Holstein fast täglich weitere Arbeiter hinzu. Denn: Für den Neubau der Rader Hochbrücke gilt ein strenger Zeitplan. Ein Überblick.

