Bitteres Los für den THW Kiel / Protestaktion von Ärzten

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Der THW Kiel muss im Februar ein Heimspiel in Hamburg austragen. Und Ärzte im Land planen eine Protestaktion.

Titelverteidiger THW Kiel spielt sein Viertelfinale im deutschen Handball-Pokal gegen den deutschen Meister SC Magdeburg in Hamburg.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hartes Los für den THW Kiel: Weil zum DHB-Pokalspiel-Termin gegen den SC Magdeburg die Wunderino-Arena in Kiel belegt ist, muss das Viertelfinale verlegt werden. Nicht um ein paar Tage, sondern nach Hamburg. Die weiße Wand muss also auswärts in der Barclays-Arena für Heimspiel-Atmosphäre sorgen. Merle Schaack hat mit dem THW Kiel über die Verlegung gesprochen und kennt die Details zum Kartenverkauf:

Wenn Sie am Mittwoch in eine Praxis müssen, könnte Ihr Termin beim Arzt oder Psychotherapeuten anders als gewohnt ablaufen. Für die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr ist eine Protestaktion geplant. Die Teilnehmer arbeiten ohne Medizinische Fachangestellte. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier:

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Auf dem Theodor-Heuss-Ring in Höhe Müllverbrennung gab es 2021 noch lange Staus. Im vergangenen Jahr gehörte der Teil der B76 nicht mehr zu den staureichsten Streckenabschnitten Deutschlands. © Quelle: Frank Peter

In Kiel brauchen Autofahrer Geduld: Laut einer aktuellen Stau-Statistik verloren Pendler, die täglich zur Arbeit fuhren, im vergangenen Jahr durchschnittlich 29 Stunden Zeit – das ist deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Der Theodor-Heuss-Ring taucht allerdings nicht mehr unter den Top 10 auf. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.