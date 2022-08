Hitze und Rekordtemperaturen: Die Zutaten für Badevergnügen in Schleswig-Holstein sind seit Wochen gegeben – und doch können sie auch einen giftigen Cocktail mischen. Das Gesundheitsamt des Kreises Schleswig-Flensburg warnt jetzt vor dem Auftreten von gesundheitsgefährdenden Blaualgen in der Schlei. Von Wasserspaß wird dann dringend abgeraten.

Schleswig/Kiel. Achtung an der Wasserkante: Am Dienstagabend hat der Kreis Schleswig-Flensburg für die Badestellen an der Schlei Alarm geschlagen. Die hohen Temperaturen sorgten für Algenwachstum im Ostseearm – und damit sei auch die Vermehrung der gesundheitsgefährdenden Blaualgen möglich. Das Resultat: Augen auf vor dem Badevergnügen.

Im Zweifel immer aus dem Wasser bleiben

Der Kreis weist auf eine Faustregel hin: „Wenn im knietiefen Wasser die Füße nicht mehr zu sehen sind, sollte nicht gebadet werden“, so Sprecherin Julia Ohm. Im Zweifel gelte immer: Abstand vom Wasser. Woran man Blaualgen erkenne? Entweder habe das Gewässer die namensgebende blaue Färbung, aber auch ein trübes Oliv-Grün oder Schaumbildung können Alarmsignale sein.

Auf Nachfrage heißt es von den Behörden: Derzeit sei keine Badestelle komplett gesperrt. Vielmehr wurden in den jüngsten Tagen mehrfach Blaualgen an unterschiedlichen Orten gesichtet und weggespült. Es gelte generelle Aufmerksamkeit. "Nicht die gesamte Schlei ist betroffen, sondern lediglich einzelne Stellen", sagt Ohm nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises. Eine generelles Badeverbot sei daher ebenfalls nicht angezeigt.

Hinweisschilder am Nachmittag: Badestellenbetreiber irritiert

Gemeldet wurden Sichtungen aus Schleswig, Brodersby, dem Haddebyer Noor und Fahrdorf: Besonders am Ende des Ostseearms häuft sich das Problem. Auch DLRG-Retter stellen nach Rücksprache mit den jeweils zuständigen Behörden an Nachmittagen Hinweisschilder auf, bestätigt der Kreis. Badestellenbetreiber reagieren darauf irritiert: Die Gefahr bestehe schließlich nicht nur am Nachmittag, sondern immer, wenn Algen auftauchen.

So wird an der Schlei an einer Badestelle vor Blaualgen gewarnt. © Quelle: privat

Blaualgen sind Bakterien, die natürlicherweise in den Gewässern Schleswig-Holsteins vorkommen. Sie können aus Sonnenlicht Energie gewinnen und produzieren dabei giftige Stoffe. Bei höherer Konzentration sind sie für Menschen im direkten Hautkontakt oder beim Verschlucken gefährlich.

Allergische Haut- und Atemwegsreaktionen sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall können die Folge sein. Kleine Kinder, die beim Baden sehr viel Wasser schlucken, oder Hunde können sogar schwere bis lebensgefährliche Vergiftungen davontragen.

Immer wieder Warnungen vor Blaualgen, Vibrionen oder Zerkarien

Ob Blaualgen oder auch Zerkarien und Vibrionen – ob am Bordesholmer See, dem Idstedter See, dem Herrenteich oder an den Küsten: Immer wieder wird in Schleswig-Holstein vor lokalem Auftreten von Gefahren und Erregern gewarnt. Gemein haben viele, dass sie natürlich in den Gewässern vorkommen, aber ihre Konzentration bei erhöhten Temperaturen steigt.

Prof. Thorsten Reusch vom Geomar-Forschungsinstitut gehört zu den führenden Experten zur Bakteriengattung Vibrionen: "Die vermehren sich ab 20 Grad Wassertemperatur explosionsartig", beschreibt er. Eine Untergruppe kann schwere Wundinfektionen hervorrufen, wenn Menschen immungeschwächt sind und offene Wunden haben. "Dann rate ich bei diesen Temperaturen vom Baden in der Ostsee ab", sagt Reusch. Für gesunde Menschen bestehe aber keine Gefahr.

Zerkarien sind Wurmlarven, die in Binnengewässern in trüber Ufernähe vorkommen. Sie können in die menschliche Haut eindringen und Juckreiz verursachen. Das sei aber vergleichbar mit Mücken- oder Wespenstichen – also unangenehm, aber nicht grundsätzlich gefährlich.

Blaualgen in der Kieler Bucht sehr unwahrscheinlich

Eine Gefahr für Blaualgenwachstum an der Ostseeküste sieht Reusch dagegen nicht: „Diese Problematik ist auf die Schlei begrenzt, weil sie nährstoffbelasteter und deutlich ausgesüßter ist als die Kieler Bucht.“

Perspektivisch steige mit Klimawandel und zunehmenden Hitzeperioden aber die Gefahr vermehrter Erreger auch in der Ostsee: „Noch ist sie vergleichsweise kühl, aber grundsätzlich kann es auch hier Sommer geben, in denen es kocht wie am Mittelmeer“, sagt Reusch. Mit Blaualgen und Vibrionen im Spätsommer werden wir uns häufiger beschäftigen müssen, so Reusch.

Gewässer in Schleswig-Holstein grundsätzlich sehr gut

„Vermehrtes Algen- und Quallenwachstum lösen in der Öffentlichkeit immer wieder Diskussionen über mögliche Gesundheitsgefahren durch das Baden in natürlichen Gewässern aus“, sagt Christian Kohl, Sprecher im Landesgesundheitsministerium. Das für Umwelt zuständige Landesamt beobachte aktuell aber keine Blaualgenteppiche auf der offenen Ostsee.

Generell sei anzumerken, dass in freien Gewässern immer wieder natürliche Risiken wie Blaualgen oder Zerkarien vorkommen. Grundsätzlich sei die Wasserqualität an den schleswig-holsteinischen Badestellen zu Beginn der letzten Sommer aber stets in der überwiegenden Mehrheit ausgezeichnet gewesen, so Kohl. Das bestätigten zahlreiche offizielle Messungen nach EU-Kriterien.