Blaualgenbelastung: Möllner Luisenbad zunächst geschlossen

Kommentar

Zur Rüstungsindustrie im Norden: Wehrtechnik braucht Fairness

Ulrich Metschies

Schleswig-Holsteins Wehrtechnikunternehmen haben vom 100-Milliarden-Euro-Vermögen für die Bundeswehr bislang kaum etwas abbekommen. Das ist an sich keine Katastrophe, meint Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies in seinem Kommentar. Was die Branche aber dringend braucht, ist Chancengleichheit im Wettbewerb.