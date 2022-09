Blick zurück: Die Queen in Schleswig-Holstein

Die Welt trauert. Großbritannien ist im Schock. Mit dem Tod der Queen geht eine Epoche zu Ende. Elizabeth II. prägte ein ganzes Jahrhundert - und selbst in Schleswig-Holstein war die große Königin einmal zu Gast. Erinnern können sich daran aber nur noch die Älteren unter uns. Mehr dazu in diesem Newsletter.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das KN-Archiv vergisst nichts. Zum Glück. Denn als uns am Donnerstagabend die traurige Nachricht vom Tod der Queen erreichte, versuchten wir uns in der Redaktion daran zu erinnern, ob und wann die große Königin in Schleswig-Holstein zu Gast war. Das Ergebnis unserer Suche im Archiv zeigte am Ende noch einmal deutlich, dass diese Königin wirklich ein ganzes Jahrhundert geprägt hat. Ihr Besuch in Schleswig-Holstein datiert im Jahr 1978 - selbst die altgedienten Kollegen in der Redaktion waren da noch nicht im Einsatz. Hier der Blick zurück.

Der Tod der Queen hat den 8. September 2022 zu einem Tag für die Geschichtsbücher gemacht. Und auch am Tag danach ist das Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Frau das alles beherrschende Thema. KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch zollt ihr in einem Leitartikel Respekt.

Auch wenn die Welt den Atem anhält - wir kümmern uns natürlich trotzdem um die kleinen und großen aktuellen Themen im Land. Zu den größeren Themen dürfte dabei ohne Frage die immer schärfere Debatte um Justiz-Staatssekretär Otto Carstens zählen. Er ist wegen erheblicher Zweifel an seiner Doktorarbeit, vor allem aber wegen seiner Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung, die eine gefährliche Nähe zu Rechtsradikalen haben soll, in die Kritik geraten. Dass die Opposition nach Konsequenzen ruft, ist da kein Wunder. Doch nun fordern gleich zwei Richterverbände, den CDU-Politiker von seinem Amt zu entbinden.

Eine gute Nachricht darf es zum Wochenende gerne geben. Vielleicht freuen wir uns einfach ein bisschen auf die nächste Kieler Woche. Das Plakat dazu wurde heute ausgewählt. Man darf wie immer gespannt sein, ob alle damit zufrieden sind.

Die britische Königin Elizabeth II.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

