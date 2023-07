Blitzeinschläge setzen drei Häuser in Brand

Moorrege (dpa/lno). Blitzeinschläge haben am Montag im Süden Schleswig-Holsteins drei Einfamilienhäuser in Brand gesetzt und weitgehend zerstört. In Moorrege im Kreis Pinneberg brannte das Reetdach eines Einfamilienhauses. Auch in Pahlen und Büsum (beide Kreis Dithmarschen) schlugen Blitze in Einfamilienhäuser ein.

Bei allen Bränden wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Eine derartige Häufung von Blitzeinschlägen im Umkreis von 100 Kilometern sei recht ungewöhnlich, sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle West dem «shz.online».

Bei dem Brand in Pahlen waren nach Angaben eines Sprechers mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort von Feuerwehren aus dem ganzen Kreisgebiet, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei, dem Rettungsdienst, dem Roten Kreuz und verschiedenen Behörden des Kreises. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich laut Feuerwehr auf die Suche nach weiteren Brandnestern. Gegen Mittag war der Brand unter Kontrolle.

In Pahlen wurde ein Reetdachhaus völlig zerstört, nachdem ein Blitzschlag es in Brand gesetzt hatte. Das Haus wurde komplett zerstört, die Bewohner verloren durch das Feuer ihr gesamtes Hab und Gut. Die Schadenshöhe steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Auch in Büsum entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, nachdem ein Blitzschlag ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt hatte.

