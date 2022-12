﻿Wie Blohm + Voss die „Aidabella“ in Hamburg wieder seeklar machte

Das Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ hat in der Nacht zum Sonntag Hamburg wieder verlassen. Schiffbauer mussten dort in einer Notreparatur zwei Stahlplatten über ein Loch im Heck schweißen.

Die „Aidabella“ nach der Reparatur in Hamburg. Das Loch im Heck wurde mit zwei Stahlplatten provisorisch verschweißt.

Hamburg. Die „Aidabella“ ist wieder seetüchtig. Am Sonnabend bekam das Schiff von den Behörden grünes Licht. Zuvor hatte eine Hamburger Werft ein Loch im Heck mit Stahlplatten repariert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Einlaufmanöver hatte die „Aidabella“ am Donnerstag mit dem Heck eine Kaimauer nahe dem Kreuzfahrtterminal Steinwerder gerammt. Der Unfall passierte beim Wendemanöver und bei schlechter Sicht.

Das Loch im Heckspiegel befand sich zwar wenige Meter über der Wasseroberfläche, es beeinträchtigte aber die Seetüchtigkeit. Die anstehende Atlantiküberquerung war damit für das 252 Meter lange Kreuzfahrtschiff nicht möglich.

Bei Wellenschlag wäre ein Wassereinbruch auf der „Aidabella“ möglich gewesen. Gerade in der stürmischen Wintersaison muss damit im Atlantik gerechnet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werft in Hamburg war vorbereitet und half dem Kreuzfahrtschiff „Aidabella“

Deshalb verhängte die Berufsgenossenschaft Verkehr in Absprache mit der Wasserschutzpolizei ein Weiterfahrverbot für das Schiff, das 2008 von der Meyer Werft gebaut worden war. Glück im Unglück: In Hamburg gibt es gute Werften, außerdem Stahl und Schiffbauer. Und auch eine Expertise in Notreparaturen von Havarieschäden.

Eine Kolonne der Werft Blohm + Voss war vorbereitet und rückte an. Am Heck der „Aidabella“ wurden zwei vorgefertigte Stahlplatten auf den Rumpf geschweißt. Dabei wurde ein Ponton mit dem Schlepper „Schub Express 10“ als Plattform am Heck postiert.

Die schweren Stahlplatten hatten die Mitarbeiter der Werft zuvor genau der Heckform der „Aidabella“ angepasst. Dann konnten sie wie eine Art Pflaster über das Loch auf den Rumpf geschweißt werden.

Lesen Sie auch

Am Sonnabend waren die Arbeiten um 17 Uhr beendet. Ein Schlepper holte den Ponton vom Schiff ab und die Crew bereitete die Abfahrt der „Aidabella“ von Hamburg vor. Das Weiterfahrverbot wurde aufgehoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Passagiere konnten die Reparatur des Schiffs „Aidabella“ in Hamburg live verfolgen

Kurz nach 23 Uhr legte die „Aidabella“ zur großen Winterreise in die Karibik ab. Bis zum 20. Januar wird das Schiff unterwegs sein. Da diese Reise 22 Seetage hat, sollen die zwei durch die Reparaturen verlorenen Tage unterwegs wieder aufgeholt werden.

Die Passagiere der Reise waren am Donnerstag bereits planmäßig eingecheckt worden. Sie durften die Reparatur im Hamburger Hafen von Bord aus live verfolgen.

Die Notreparatur von Blohm + Voss bleibt jetzt bis zur nächsten geplanten Werftzeit am Heck der „Aidabella“. Bei der planmäßigen Klasse-Dockung wird dann der verformte Teil des Heckspiegels ausgetauscht. Das dauert mehrere Tage.

In Hamburg ist an diesem Wochenende Hochsaison bei Winterreisen. Neben der „Aidabella“ machten auch die Kreuzfahrtschiffe „Aidaprima“, die „Borealis“, „Otto Sverdrup“ und die „MSC Virtuosa“ in der Hansestadt fest.