﻿Partydroge „Blue Punisher“: Ecstasy-Pillen mit Totenkopf in SH aufgetaucht

Sommertheater in Kiel

Sommertheater in Kiel ist auch immer ein kleines Pokerspiel mit dem Wettergott. Der war am Freitag auf dem MFG-5-Gelände gnädig. Es blieb trocken bei der Premiere von „Viel Lärm um nichts“, die zudem an sechs Standorten live übertragen wurde. Wir zeigen Fotos des Abends in einer Bildergalerie.