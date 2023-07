Wer hat tote Schildkröten in Bönningstedt entsorgt?

Bönningstedt. Im Bönningstedter Hebammenstieg hat die Polizei am Montag fünf tote Schildkröten gefunden. Die Tiere lagen in Müllsäcken in einem Graben.

Vermutlich wurden die Schildkröten zuvor getötet, vermutet die Polizei. Daher werde nun wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Hinweise auf die Herkunft der Schildkröten oder einen möglicherweise verantwortlichen Tierhalter nehmen die Beamten telefonisch unter 04121/40920 entgegen.

KN