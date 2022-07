Bombe in Kiel entschärft / Lufthansa-Streik - Infos für Reisende

Nach der Bombenentschärfung in Kiel ist vor dem Streik bei der Lufthansa: Wir informieren Sie über die möglichen Auswirkungen und die Rechte. Für alle Newsletter-Leserinnen und -Leser haben wir zudem noch was Besonderes parat.

die gute Nachricht vorweg: Von der auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule in Kiel gefundenen Fliegerbombe geht keine Gefahr mehr aus. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben sie am Vormittag entschärft und eine kontrollierte Sprengung des Zünders um 11.23 Uhr vorgenommen. Deswegen auch ein Knall im Kieler Stadtgebiet. Was die Arbeiten so gefährlich gemacht hat und wie die Entschärfung sich auf den Verkehr auswirkte, können Sie im Liveblog nachlesen.

Angespannt dürfte die Lage am Mittwoch an den Flughäfen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Streik aufgerufen. Und das könnte Folgen haben für alle, die morgen in den Urlaub fliegen wollen bzw. zurückkommen. Wie Ihre Rechte in so einem Fall sind und welche 18 Flüge in Hamburg am Boden bleiben, erfahren Sie in den folgenden zwei Storys.

Durch Zufall fanden Taucher in der Trave ein Schiffswrack. © Quelle: Christian Howe/HFR

In der Trave zwischen Travemünde und Lübeck liegt ein 400 Jahre altes Schiffswrack in elf Metern Tiefe, das per Zufall entdeckt wurde. Die Archäologen sprechen von einem Sensationsfund, der die Ostseeforschung weiterbringt. Zum Artikel.

