Bombe unter Kita gefunden / Fin Bartels und Kiel / Streik bei der Post

4,5 Metern unter einer Kita in Schwentinental schlummert ein Blindgänger - so viel steht jetzt fest. Wie es am Fundort weitergeht, was Fin Bartels zu seinem Karriere-Aus sagt und wo ein großer Streik droht, lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nun gibt es Gewissheit: Unter der Kita in Schwentinental liegt tatsächlich eine Bombe. Eine Luftbildaufnahme hatte auf den Blindgänger 4,5 Meter unter der Erde hingedeutet. Nach langen und schwierigen Sondierungsarbeiten wurde er am Mittwoch gefunden. Experten beraten sich nun, wann und wie er entschärft werden soll. Jorid Behn berichtet vom Stand der Dinge:

Als die Nachricht vom Karriere-Ende von Fin Bartels die Runde machte, war die Bestürzung bei den Fans groß. Jetzt haben unsere Holstein-Reporter Niklas Heiden und Mathias Hermann mit dem beliebten Profi-Fußballer über seine Erfolge und die Zukunft gesprochen. Wenn Sie wissen wollen, was Bartels ab dem Sommer vorhat, sollten Sie das folgende Interview lesen.

Kommen wir zu einem Thema, das so manchen in Wallung bringen dürfte: Die Gewerkschaft Verdi kündigt einen unbefristeten Arbeitskampf bei der Post an. Durch den Streik dürfte sich die Zustellung von Millionen Paketen und Briefen deutlich verzögern. Mehr dazu hier.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Schwerpunktkontrolle zur Einhaltung des Mindestlohns - auch in Kiel. Unter anderem kontrollierten Zollbeamte in derKieler Innenstadt ein Café. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Zahlen Betriebe in Schleswig-Holstein ihren Mitarbeitern den vorgeschriebenen Mindestlohn? Dieser Frage gingen am Donnerstag rund 60 Zoll-Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in Schleswig-Holstein nach. Laut Hauptzollamt Kiel liegen erste Hinweise auf Verstöße vor, in 37 Fällen seien noch weitere Prüfungen erforderlich. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre





Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.