﻿„Schleswig-Holstein steht auf der richtigen Seite der Geschichte“

„Mein Appell an die Ukrainer: Wir schaffen das zusammen. Wir kommen alle zurück, um unser Land aufzubauen.“ Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, bei seinem Antrittsbesuch in der Landeshauptstadt Kiel. Der 47-Jährige ist seit Oktober 2022 Botschafter der Ukraine in Deutschland.

Kiel. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat seinen Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein mit einem Gespräch mit Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar abgeschlossen. „Ich habe versprochen, zur Kieler Woche zurückzukehren“, sagte der 47-Jährige, der seit fünf Monaten Botschafter in Berlin ist. Im Interview sprach er darüber, wie der Zivilbevölkerung nun am besten geholfen wird und was er anders macht als sein Vorgänger Andrij Melnyk.

Herr Botschafter, welche Nachrichten haben Sie zuletzt aus der Ukraine erreicht?

Oleksii Makeiev: Heute gab es keine schlechten Nachrichten, das wechselt aber täglich. Jeden Tag fallen russische Marschflugkörper auf unsere Köpfe, Soldatinnen und Soldaten verlieren ihr Leben. Jeden Tag frage ich meine Eltern und meine Freunde, wie es ihnen geht und wie nah die Angriffe waren. Das passiert millionenfach am Tag zwischen den Ukrainern. Eine Antwort ist ein Zeichen dafür, dass man am Leben ist und weiter kämpft – mehr nicht. Eine schlechte Nachricht ist, wenn es keine Antwort gibt.

Seit März 2022 haben etliche Ukrainer Schutz in Schleswig-Holstein gesucht. Welche Botschaft haben Sie an Ihre Landsleute hier?

Mein Appell an die Ukrainer: Wir schaffen das zusammen. Wir kommen alle zurück, um unser Land wieder aufzubauen. Bis dahin sollten sie die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und in der Schule nutzen, die Deutschland ihnen bietet. Denn daraus entstehen enge Beziehungen zwischen unseren Ländern. Es gibt nicht nur mich als Botschafter, sondern eine Million Botschafter. In Schleswig-Holstein sind es mehr als 30000. Durch die Geschichten dieser Schutzsuchenden verstehen die Schleswig-Holsteiner, dass sie mit ihrer Unterstützung der Menschen aus der Ukraine auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Auch das hilft, diesen Krieg zu gewinnen – also unsere Souveränität zu verteidigen und unsere Gebiete zurückzuerobern.

Was könnte bei der Aufnahme besser laufen?

Wir sind hier schon sehr gut aufgehoben. Langes Warten auf Unterkünfte wird von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern als Problem gesehen, aber wir müssen uns eben auch den Realitäten anpassen. In Schleswig-Holstein sind die Probleme aber geringer als in anderen Bundesländern. Dafür sind wir der Regierung von Daniel Günther sehr dankbar, aber natürlich auch den Städten und Kommunen.

Wie kann der Zivilbevölkerung in der Ukraine jetzt am besten geholfen werden?

Mit Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar haben wir über eine Partnerschaft zur Stadt Cherson gesprochen. Zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Oblast Cherson wäre dasselbe denkbar. Das wird nun sondiert. Zwischen Partnern können Probleme unbürokratisch gelöst werden. Wenn die Russen zum Beispiel die Stromaggregate eines Kinderkrankenhauses zerstören, kann der ukrainische Bürgermeister seinen deutschen Amtskollegen direkt fragen, ob Ersatz möglich ist. Dieser Kontakt läuft viel schneller als über die Regierungen oder über meinen Tisch. So können nachher auch Schulpartnerschaften und Jugendaustausche entstehen. Es geht um Hilfe und um gegenseitiges Verständnis.

Welche Rolle spielen die Rüstungsbetriebe in Schleswig-Holstein in Ihrer Arbeit?

Das Land ist ein wichtiger Standort für die Rüstungsindustrie. Mein Militärattaché und meine Wirtschaftsabteilung sind im ständigen Kontakt mit den Unternehmen. Dabei geht es um konkrete Güter, die für die Ukraine produziert werden.

Ihr Vorgänger hat mit vehementen Forderungen nach Waffen in der deutschen Bevölkerung polarisiert. Was machen Sie anders?

Die Bewertung überlasse ich anderen. Ich führe ehrliche Gespräche mit denselben Argumenten, die ich in der Öffentlichkeit vortrage. Aber die Vertraulichkeit muss gewahrt bleiben, das ist das Allerwichtigste für einen Diplomaten. Ich fordere nicht, sondern schildere unsere Bedürfnisse. Wenn ich mit dem Bundeskanzler, der Außenministerin oder dem Verteidigungsminister spreche, haue ich nicht mit der Faust auf den Tisch. Stattdessen sprechen wir darüber, weshalb Waffen notwendig sind. Dabei hat Deutschland bei Waffenlieferungen in den vergangenen Monaten vom taktischen in den strategischen Gang umgeschaltet. Auch der Einstieg in den Wiederaufbau der Ukraine wird geplant. Beides begrüße ich sehr.

Tilmann Post