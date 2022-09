﻿Brand in Elmshorn: Feuer brach im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses aus

Die Kreisfeuerwehrzentrale in Bad Segeberg ist zu klein, das war klar. Wie hoch der Platzbedarf tatsächlich ist, zeigt nun eine Analyse: Mehr als doppelt so groß müsste sie sein, um aktuellen Anforderungen zu entsprechen und Mängel zu beheben. Ein Neubau am Standort in Bad Segeberg ist unmöglich.