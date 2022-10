In Flensburg ist am Donnerstagmorgen in einem Haus ein Vollbrand ausgebrochen. Für das Stadtgebiet besteht eine Warnmeldung.

Illustration: Ein Feuerwehrwagen im Einsatz. Am Donnerstagmorgen kam es in Flensburg zu einem Vollbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Mehrfamilienhaus in Flensburg in Vollbrand

Flensburg. In einem Mehrfamilienhaus in Flensburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude mit vier Wohnungen stehe in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Ob Menschen verletzt wurden oder in Gefahr waren, konnte er zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr sei im Einsatz.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat aufgrund der giftigen Rauchwolke eine Warnmeldung ausgesprochen. Die Flensburger Stadtbevölkerung ist aufgerufen, das Gebiet westlich des Hafens zu meiden, Atemschutzmasken zu verwenden, sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

