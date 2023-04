﻿Nach zwei Feuern: Wie gefährlich sind Fotovoltaik-Anlagen?

Schwartbuck/Henstedt-Ulzburg. Gleich zweimal innerhalb von drei Tagen brannten Fotovoltaikanlagen in der Region: Am Sonnabend entfachte laut Polizei ein technischer Defekt einer Solaranlage ein Feuer auf einem Haus in Schwartbuck (Kreis Plön). Am Montag brannte dann eine Anlage auf einem Mehrfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg. Häufen sich solche Einsätze? Wie werden die Anlagen gelöscht? Und was kann ich als Verbraucher für größtmöglichen Brandschutz tun?

Eine Häufung solcher Einsätze in jüngster Zeit haben weder der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein noch die beiden Berufsfeuerwehren Kiel und Neumünster festgestellt. „Meist brennt eher der Dachstuhl darunter, der dann auf die Fotovoltaik-Anlagen überschlägt“, erklärt Volker Arp, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes. Dann behindern die Anlagen das Löschen von außen, weil das Dach nicht geöffnet werden kann. „Da muss man dann verschärft von innen ran – zum Beispiel mit Atemschutzgeräteträgern“, erklärt Arp.

Dass eine Anlage selbst brennt, sei eher selten: „Dann geht es meist von der Verkabelung oder Schaltschränken aus“, so der Landesfeuerwehrchef. Beides müsse aber laut dem Verband der Elektrotechnik mindestens schwer entflammbar sein.

Gefährlich ist der Strom in den Photovoltaik-Anlagen

Besonders gefährlich bei brennenden Anlagen ist für die Feuerwehrkräfte der Strom in den Modulen. „Den kann man nicht ausschalten, wir haben nur die Möglichkeit, die Anlage von der Hausleitung zu trennen, die Module selbst arbeiten aber weiter“, so der Landesfeuerwehrchef. Das bedeutet: „Es muss darauf geachtet werden, dass genügend Abstand zu spannungsführenden Teilen eingehalten wird“, erklärt Kiels Berufsfeuerwehrsprecherin Sarah Hoffmann. Gelöscht wird vorwiegend mit Wasser.

Die Anlagen selbst bestehen überwiegend aus nichtbrennbaren Bestandteilen wie Glas, Metallrahmen oder Profilschienen. „Wenn die Aluminium-Halterung durch das Feuer instabil wird, kann es passieren, dass Module vom Dach stürzen – die Einsatzkräfte müssen also ausreichend Abstand auch zum Haus halten“, erläutert Arp. Die Feuerwehrleute werden auf solche Einsätze bei der Landesfeuerwehrschule vorbereitet.

„Im Rahmen der Standardisierten Notrufabfrage (SNA) wird der / die Anrufende nach weiteren Gefahren befragt, unter anderem, ob sich eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach befindet“, erklärt Hoffmann.

Versicherungen: Sachkunde und Fachfirmen bei Fotovoltaik wichtig

Aber was können Hauseigentümer tun, um die Brandgefahr gering zu halten? Das geht schon bei der Auswahl des Unternehmens los, das die Anlage installieren soll. Die Nachfrage nach Solaranlagen ist weiterhin ungebrochen. Das führt dazu, dass immer mehr Firmen aus dem Boden sprießen, die PV-Anlagen mit ins Portfolio aufnehmen. Aus einer Publikation der Deutschen Versicherer (GDV) zur Schadenverhütung geht hervor, dass ein Betreiber sicherstellen sollte, dass der Planer der Anlage die erforderliche Sachkunde mitbringt, die ausführenden Fachfirmen ausreichend qualifiziert sind und eine Abnahmeprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen sollte. Einzusetzen sind nur von anerkannten Prüfinstituten zertifizierte Module, die den Witterungsverhältnissen standhalten.

„Wichtig ist, dass die brennbaren Teile wie Kabel richtig verlegt werden und die Dachziegel wieder vernünftig installiert werden“, betont Conny Friedrichs vom Solartechnik-Anbieter PM-Energy in Reesdorf. Seit 20 Jahren baut das Unternehmen Auf-Dach-Lösungen für die Kunden.

Solaranlagen: Wie hoch soll der Abstand zur Brandschutzmauer sein?

Eine Wartungspflicht für private Anlagen oder eine Zertifizierung bei der Abnahme gibt es nicht. „Nur ein Abnahmeprotokoll“, erklärt Friedrichs. Nicht alle Firmen, die solche Anlagen aufbauen, stehen auch danach noch den Kunden zur Seite, sagt sie: „Wir haben bewusst nur einen Radius von etwa 45 Minuten Autofahrt, damit wir unsere Bestandskunden auch weiter betreuen können“, sagt sie.

Die Landesbauordnung sieht derzeit vor, dass die Anlagen einen Abstand zu Brandschutzmauern von 1,25 Metern haben müssen. Das sei für Doppelhaushälften oder Reihenmittelhäuser häufig ein Problem, weil dann die Dachfläche nicht ausreiche, um eine PV-Anlage zu installieren, so Friederichs. Um diesen Personen die Möglichkeit der alternativen Energieversorgung zu geben, ist nun in der Debatte, diesen Abstand auf 50 Zentimeter zu verringern. „Da sollte man genau prüfen, ob das für den Brandschutz tragbar ist“, sagt der Landesfeuerwehrchef.