Schleswig-Holstein zieht Schlussstrich unter der Corona-Pandemie / Brandserie in Neumünster

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: die Brandserie in Neumünster, die Normalität nach der Corona-Pandemie und bevorstehende Bauarbeiten auf der Bahnstrecke nach Hamburg.

Neumünster: An der Mozartstraße brannte am 14. Februar ein Carport aus. Das Feuer griff auf das Einfamilienhaus über.

die Feuerwehrleute aus Neumünster blicken auf ein arbeitsreiches Wochenende zurück: Mehrere Autos gingen in Flammen auf - laut Polizei ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Hinzu kam noch ein Brand in einem Dönerladen nach Geschäftsschluss. 15 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre darüber liegenden Wohnungen verlassen und zwischenzeitlich woanders unterkommen. Ein Rückblick auf die vergangenen Stunden:

Gut drei Jahre nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland zog Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute einen Schlussstrich unter die Pandemie. Die Situation sei so, „dass wir sagen können, wir sind in der Normalität“. Beim Treffen der Expertenrunde - die auch künftig noch zwei Mal jährlich tagen soll - erinnerte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) daran, wie schwierig die vergangenen Jahre gewesen sind. „Wir sehen jetzt ja auch die Spätfolgen, und wir sehen jetzt die Verantwortung, die wir haben, gerade unsere Jugend gut durch die nächsten Jahre zu führen, damit sie aufholen, was sie nicht hatten.“ Mehr dazu lesen Sie hier:

Wenn Sie regelmäßig Richtung Hamburg pendeln oder im März verreisen wollen, sollten Sie den folgenden Bericht meines Kollegen Jonas Bickel lesen. Denn auf Bahnfahrer kommt eine Zeit mit erheblichen Einschränkungen zu. Umfangreiche Bauarbeiten in Hamburg sorgen für viele Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

In Köln findet heute der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. © Quelle: Oliver Berg/dpa

