Um Neumünster geht es gleich zwei Mal in der „Post aus dem Newsroom“: Zum einen wurde nach den Brandstiftungen ein Tatverdächtiger gefasst. Zum anderen bedroht Ibrahim A. - der mutmaßliche Täter von Brokstedt - in der JVA Neumünster Gefängnis-Mitarbeiter.

Bei der Brandserie in Neumünster brannte am 14. Februar an der Mozartstraße ein Auto und Carport aus. Das Feuer in Neumünster griff auf das Einfamilienhaus über.

Brandstiftungen in Neumünster und Unruhe in der JVA

Aufatmen in Neumünster: Nach etlichen in Brand gesetzten Autos hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen gefasst. Er soll zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Thorsten Geil fasst den aktuellen Stand für Sie zusammen:

Für Unruhe sorgt indes Ibrahim A.: Der mutmaßliche Täter von Brokstedt soll in der JVA Neumünster regelmäßig Bedienstete bedroht und beschimpft haben und so alle Gefangenen gegen sich aufgebracht haben, teilt die Gewerkschaft mit.

Aber nicht nur in Polizeikreisen ist Ibrahim A. heute Thema. Der Landtag setzte sich in einer aktuellen Stunde mit der Messerattacke im Regionalzug auseinander. Erneut werden Konsequenzen gefordert. Und auch an Kritik wird nicht gespart. Mehr dazu lesen Sie hier:

Für den THW Kiel geht es heute Abend in der Champions League um wichtige Punkte: Die Zebras wollen sich mit einem Sieg Platz vier sichern. Ganz einfach dürfte das nicht werden. Im Hinspiel beim slowenischen Meister RK Celje erlebten die Handballer ein böses 36:38-Erwachen. Wie gewohnt können Sie das Spiel ab 18.45 Uhr im Liveticker auf KN-online.de verfolgen.

Die Abgeordneten gedenken zu Beginn der Landtagssitzung im Landeshaus den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Der Verein „KN hilft“ hat nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien eine Spendenaktion für Kiels Partner-Provinz Hatay gestartet. Über 300.000 Euro sind seitdem gesammelt worden. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken!

Wenn auch Sie den Menschen vor Ort helfen wollen, können Sie Ihre Spende unter dem Betreff „Hatay in Not“ auf das Spendenkonto von „KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00, überweisen. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift in der Überweisung an.

Wer keine Überweisung tätigen möchte, kann Geldspenden auch in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz in Kiel in eine dafür bereitgestellte Spendenbox einwerfen. Die Kundenhalle ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Sonnabends ist die Kundenhalle geschlossen.

