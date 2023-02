﻿Porsche beschmiert: Twitch-Streamer aus Lübeck Opfer von Vandalismus

Überbelegung im Maßregelvollzug: Lage in Schleswig-Holstein besonders prekär

Die Situation im Maßregelvollzug ist angespannt. Immer wieder werden Menschen in Deutschland trotz hoher Haftstrafe vorzeitig entlassen. In elf von 16 Bundesländern sind die Anstalten überbelegt. In Schleswig-Holstein ist die Lage besonders prekär.