﻿ Brennendes Schiff vor Ameland: „Fremantle Highway“ vor neuem Problem

Helgoland. Das brennende Schiff vor Ameland in der Nordsee, der Autofrachter „Fremantle Highway“, schwimmt noch. Das Schiff hat die zweite Nacht brennend auf der Nordsee überstanden. Wie die niederländische Küstenwache am Donnerstag mitteilt, ist die Lage am Havaristen stabil.

Der 199 Meter lange Autofrachter „Fremantle Highway“ brennt knapp 30 Kilometer nördlich der Inseln Ameland und Terschelling in der Nordsee. Zum Problem könnte ein aufziehender Sturm werden.

Brennendes Schiff vor Ameland von Bord aus zu löschen, ist unmöglich

Das brennende Schiff vor Ameland werde von einem Schlepper mit einer Notschleppverbindung auf Position gehalten. Ein Einschleppen des brennenden Schiffes ist aber mit dieser Schleppverbindung unmöglich.

Das brennende Schiff vor Ameland von Bord aus zu löschen, ist unmöglich. Für das Löschen der Flammen müssten Einsatzkräfte an Bord und den Brand Deck für Deck löschen. Das ist aber lebensgefährlich, da die Decks schwer beschädigt sind und das Schiff jederzeit sinken könnte. Ein Seemann starb bei dem Feuer auf dem Schiff, 16 weitere Menschen wurden verletzt.

Abwarten ist deshalb die Devise. Der Eigner des Schiffes hat niederländische Bergungsunternehmen beauftragt, die zwei Schlepper vor Ort haben. Einer der Schlepper ist die „Hunter“, die die „Fremantle Highway“ auf Position hält.

Brennendes Schiff vor Ameland liegt in der Zufahrt zur Deutschen Bucht

Die Schiffe der niederländischen Küstenwache sichern den Havaristen ab, damit ihm keine anderen Schiffe zu nahe kommen. Das brennende Schiff vor Ameland liegt mitten in der Zufahrt für Schiffe zur Deutschen Bucht.

Sollte Wasser in das Schiff eindringen, würde es an Ort und Stelle sinken. Sorgen bereiten in dem Fall die rund 2000 Tonnen Diesel- und Schweröl, die das brennende Schiff auf der Nordsee als Treibstoff für die Fahrt nach Asien an Bord hat.

„Fremantle Highway“: Probleme wegen Sturmtief am Dienstag erwartet

Die Bergungsmannschaften bereiten sich jetzt auf die nächste Herausforderung vor. Anfang der Woche wird ein Sturmtief vom Atlantik erwartet.

In den Niederlanden soll der zweite Sommersturm des Jahres am Dienstag aufziehen. Die Stärke des Sturmtiefs könnte nach den Wettermodellen etwa an die von Sturm „Poly“ herankommen.

Für diesen Fall ist bereiten die Retter sich darauf vor, stärkere Schlepper zum brennenden Schiff zu entsenden. Den brennenden Autofrachter in einen Schutzhafen zu schleppen, schließen die Retter derzeit aus – wegen der Brände an Bord.

Erst wenn die Rauchentwicklung durch die Brände nachlassen sollte, soll die „Fremantle Highway“ eingeschleppt werden. Wann das sein wird, ist offen.

Es gibt die Befürchtung, dass der 2013 in Japan gebaute Autofrachter aufgrund seiner stabilen Bauweise auch Wochen brennend in der Nordsee treiben könnte.

Brennendes Schiff vor Ameland: Umweltverbände befürchten Katastrophe in der Nordsee wegen Fremantle Highway

Die Umweltverbände und die Schutzgemeinschaft deutsche Nordseeküste (SDN) befürchten eine Umweltkatastrophe für das Wattenmeer, wenn die „Fremantle Highway“ sinken sollte und das Schweröl ins Meer gelangt.

Das Havariekommando in Cuxhaven hatte am Mittwochabend damit begonnen, die Ölbekämpfungseinheiten an der deutschen Küste abzufragen und in Bereitschaft zu versetzen. Angesichts der Wind- und Driftmodelle könnte ein Teil des Schweröls aus den Tanks des Havaristen bis an die Küsten Schleswig-Holsteins treiben.

Die Ursache für das Feuer auf dem brennenden Schiff ist unklar. Erste Aussagen der Crew lassen einige Beobachter vermuten, dass der Brand mit einem der 25 an Bord beförderten Elektroautos in Zusammenhang steht. Die Flammen sollen dann auf andere Fahrzeuge übergesprungen sein. Auf dem brennenden Autofrachter in der Nordsee stehen fast 3000 Fahrzeuge für Asien. Das Schiff kam aus Bremerhaven.

KN