Brokstedt - auf der Suche nach Antworten

am Tag danach stehen immer noch diese Fragen im Raum, auf die es einfach keine Antwort gibt. Warum mussten eine 17-jährige Schülerin und ihr 19 Jahre alter Bekannter sterben? Warum zog der Täter das Messer und verletzte viele andere Menschen? Warum wird so sinnlos Leid zugefügt? Als am Dienstagnachmittag die ersten Hinweise in der Redaktion eingingen, die auf einen möglichen Gewalttäter in einem Regionalzug hindeuteten, begann die professionelle Recherche. Anruf bei der Polizei, um abzuklären, was da dran ist. Einen Reporter nach Brokstedt schicken, damit er sich vor Ort ein Bild machen kann. All das gehört mehr oder weniger zum normalen Geschäft. Doch im Laufe des Nachmittags wurde immer klarer, dass wir es diesmal mit einer Geschichte zu tun haben, die auch hartgesottenen Journalisten zu schaffen macht. Heute - am Tag danach - ist das Grauen nicht kleiner geworden. Wir recherchieren trotz aller Betroffenheit weiter. Das ist unser Job. Und wir arbeiten trotz allem hartnäckig daran, Antworten auf offene Fragen zu finden. Weil das Ausmaß der Tat so ungeheuerlich ist, wird nahezu jedes andere Thema an den Rand gedrängt. Das zeigt sich an den meistgeklickten Artikeln, die sich ohne Ausnahme mit der Messerattacke beschäftigten - aber auch am Newsletter, der heute etwas anders aussieht, als Sie es gewohnt sind.

Alles über die Messerattacke im Regionalzug

